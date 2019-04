Macron: Európska únia nebude rukojemníkom brexitovej krízy

Nikdy neopustíme Írsko ani írsky ľud, nech sa deje, čo sa deje, pretože táto súdržnosť je základným princípom európskeho projektu, povedal Macron.

Londýn 2. apríla (TASR) - Európska únia nebude rukojemníkom "politickej krízy" v Británii, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojho stretnutia s írskym premiérom Leom Varadkarom v Paríži.



"Nikdy neopustíme Írsko ani írsky ľud, nech sa deje, čo sa deje, pretože táto súdržnosť je základným princípom európskeho projektu," povedal Macron. Varadkar zdôraznil, že odloženie brexitu si vyžaduje "jasný účel a jasný plán".



Ich stretnutie prišlo po tom, ako britskí poslanci trikrát odmietli dohodu premiérky Theresy Mayovej o odchode krajiny z EÚ, pričom britská vláda teraz pripravuje plány na bezdohodový scenár, informuje stanica BBC.



Varadkar uviedol, že bude s Macronom rokovať aj o bezdohodových plánoch Írskej republiky. Írsky premiér ďalej prízvukoval, že EÚ by mala byť otvorená akýmkoľvek "presvedčivým návrhom", ktoré Británia v rámci brexitového procesu predloží. Macron novinárom povedal, že Francúzsko a Írsko budú krajinami najviac postihnutými bezdohodovým výsledkom.



Obaja lídri sa vyslovili, že súdržnosť jednotného trhu bude treba chrániť, ale EÚ podporí záväzky prijaté na zabezpečenie Veľkopiatkovej dohody. Varadkarova návšteva Francúzska prichádza pred štvrtkovou cestou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej do Dublinu.



Podľa Varadkara bude EÚ musieť seriózne zvážiť, ako reagovať na prípadnú požiadavku Londýna na odloženie odchodu Británie z EÚ so zámerom predísť vystúpeniu tejto krajiny bez dohody v aktuálne stanovenom termíne 12. apríla.



Írsky premiér dodal, že to budú sprevádzať určité podmienky vrátane účasti Británie na európskych voľbách 23. mája. Varadkar sa vráti do vlasti ešte v utorok večer a zúčastní sa na stretnutí so svojím kabinetom.