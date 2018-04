Macron: Francúzsko má dôkazy, že sýrska vláda použila chemické zbrane

USA a ich spojenci pohrozili vojenským zásahom po správach o chemickom útoku sýrskych vládnych síl v meste Dúmá.

Paríž/Berlín/Bejrút 12. apríla (TASR) - Francúzsko má dôkaz, že jednotky sýrskej vlády minulý týždeň v meste Dúmá pri Damasku použili chemické zbrane. Uviedol to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron.



"Máme dôkaz, že... boli použité chemické zbrane, prinajmenšom chlór, a že ich použil režim Bašára Asada," povedal Macron v rozhovore pre televíziu TF1, z ktorého citovala agentúra DPA.



USA a ich spojenci pohrozili vojenským zásahom po správach o chemickom útoku sýrskych vládnych síl v meste Dúmá, pri ktorom podľa opozičných aktivistov a zdravotníkov uplynulý víkend zahynuli desiatky ľudí. Sýrska vláda i jej spojenec Rusko takéto obvinenia popierajú.



Francúzsky líder v interview neuviedol konkrétny termín rozhodnutia o možnom vojenskom zásahu. Dodal však, že v tejto veci Paríž úzko spolupracuje s Washingtonom. Uistil súčasne, že Francúzsko v žiadnom prípade nepripustí eskaláciu "ani nič, čo by mohlo poškodiť stabilitu regiónu".



Macron o tejto záležitosti vo štvrtok hovoril telefonicky aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Tá následne oznámila, že Nemecko sa na prípadnom vojenskom údere v Sýrii nezúčastní.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas predtým novinárom povedal, že Berlín by takémuto zásahu poskytol politickú podporu, ak sa preň USA, Francúzsko a Británia rozhodnú.



Sýrsky prezident Asad vo štvrtok vyhlásil, že hrozby úderu na jeho krajinu po údajnom chemickom útoku sa zakladajú na "lžiach" a ich snahou je zmariť úspechy, ktoré jeho vojenské sily v poslednom čase dosiahli v boji proti povstalcom v oblasti Damasku.



Asad podľa agentúry AP dodal, že vyhrážky Západu ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, pričom vojenský zásah by len prispel k ďalšej destabilizácii regiónu.