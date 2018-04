Macron: K útoku na Sýriu presvedčilo Trumpa Francúzsko

Vzdušné útoky na území Sýrie označil Macron za doteraz jeho najväčšiu výzvu v oblasti zahraničnej politiky.

Paríž 16. apríla (TASR) - Francúzsko presvedčilo amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je potrebné zostať v Sýrii a podniknúť vzdušné útoky v odplate za údajný útok chemickými zbraňami. Uviedol to v nedeľu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého vyjadrenie citovala agentúra AP.



USA, Británia a Francúzsko mali na útok na území Sýrie "plnú medzinárodnú legitimitu" , povedal Macron v rozhovore pre miestne televízne stanice BFMTV a RMC a tiež investigatívny internetový server Mediapart.



"Šlo o odvetný krok, nie vojnový čin", povedal Macron pri obhajobe operácie.



Vzdušné útoky na území Sýrie označil Macron za doteraz jeho najväčšiu výzvu v oblasti zahraničnej politiky. Zdôraznil, že Francúzsko je na diplomatickej scéne a v Organizácii Spojených národov (OSN) najaktívnejšia krajina.



"Pred desiatimi dňami chcel prezident Trump zo Sýrie stiahnuť americké vojenské jednotky. Presvedčili sme ho, že je potrebné (v Sýrii) zostať," povedal Macron. Dodal, že Trumpa tiež presvedčil, aby útoky obmedzil na chemické zariadenia.



Macron tiež avizoval diplomatické snahy zo strany Francúzska zamerané na hľadanie mierového riešenia tamojšieho dlhoročného konfliktu. Do novej diplomatickej iniciatívy chce Francúzsko zahrnúť západné mocnosti, Rusko a Turecko.



Francúzsko, USA a Británia v noci na sobotu vykonali vzdušné útoky na ciele v Sýrii, a to v odplate za údajný útok chemickými zbraňami v meste Dúmá, z ktorého obviňujú sýrsku vládu.