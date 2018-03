MACRON: Stretnem sa s Merkelovou a budeme rokovať o reforme eurozóny

Francúzsko a Nemecko chceli spoločnú koncepciu v záujme posilnenia meny predložiť pôvodne už na terajšom summite, čo sa však nepodarilo.

Brusel 23. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ráta na budúci týždeň s návštevou Nemecka, v Berlíne bude rokovať so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou o plánovanej reforme eurozóny.



Na harmonograme reforiem by sa podľa slov najvyššieho francúzskeho predstaviteľa po summite Európskej únie v Bruseli malo pracovať aj v mesiacoch apríl a máj. V júni je naplánovaná ďalšia vrcholná schôdzka Únie.



Francúzsko a Nemecko chceli spoločnú koncepciu v záujme posilnenia meny predložiť pôvodne už na terajšom summite, čo sa však nepodarilo.



Macron označil piatkové rokovania predstaviteľov 19 krajín eurozóny, ktorej súčasťou je aj SR, za medzietapu. Cieľom pripravovaných reforiem je užšia spolupráca so zámerom vyhnúť sa ďalším krízam.