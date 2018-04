E. Macron: Musíme vysušiť finančné pramene terorizmu

Podľa slov francúzskleho prezidenta sa terorizmus opiera okrem iného o obchod s ľuďmi, zbraňami a drogami.

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval vo štvrtok v Paríži na "vysušenie" finančných prameňov terorizmu.



"Musíme začať novú etapu boja proti Islamskému štátu a al-Káide," vyhlásil rečník vo vystúpení na záver medzinárodnej konferencie o tom, ako bojovať proti financovaniu teroristických aktivít.



Podľa Macronových slov sa terorizmus opiera okrem iného o obchod s ľuďmi, zbraňami a drogami.



Francúzsky prezident vyzval preto prítomných predstaviteľov viac ako 70 štátov, ale aj asi dvoch desiatok medzinárodných organizácií vrátane Európskej únie a Svetovej banky, aby prekonali rozpory a pokračovali v "parížskej koalícii" proti financovaniu teroru.



Macron sa vyslovil za väčšiu transparentnosť vo výmene informácií medzi štátmi a lepšiu kontrolu finančných tokov.



Ako podľa tlačovej agentúry DPA vyplýva zo záverečného vyhlásenia účastníkov podujatia, aj financovanie ciest či nábor na teroristické aktivity by sa mali hodnotiť v plnej miere ako zločin, a to i bez priamej spojitosti s konkrétnym útokom.



Už na budúci rok by sa podobné podujatie malo uskutočniť v Austrálii.