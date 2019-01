Macron nebude reagovať na kritiku talianskych politikov

Taliansky vicepremiér Luigi Di Maio minulú nedeľu obvinil Francúzsko z pretrvávajúcej kolonizácie, ktorá spôsobuje migráciu Afričanov do Európy.

Káhira 28. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že nebude reagovať na kritiku, ktorú Francúzsku nedávno adresovali talianski politici Luigi Di Maio a Matteo Salvini.



"Nebudem odpovedať. Jediné, na čo čakajú, je práve to. Ide im iba o to. Taliansky národ je náš priateľ a zaslúži si vodcov na úrovni svojich dejín," vyhlásil Macron v nedeľu počas prvého dňa svojej návštevy v Egypte, odkiaľ odcestuje na Cyprus, aby sa tam v utorok zúčastnil na schôdzke predstaviteľov štátov juhu EÚ (Med7). Očakáva sa, že sa tam stretne aj s talianskym premiérom Giuseppem Contem.



Ako uviedla agentúra AFP, kým Conte nedávno zdôraznil taliansko-francúzske "historické priateľstvo", minister vnútra v jeho vláde, Matteo Salvini, ktorý sa v Európe snaží vybudovať alianciu krajne pravicových strán proti proeurópskym silám, nedávno vyjadril nádej, že francúzsky ľud sa čoskoro zbaví svojho "veľmi zlého prezidenta".



Vicepremiér Luigi Di Maio, líder antisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) zase minulú nedeľu obvinil Francúzsko z pretrvávajúcej kolonizácie, ktorá spôsobuje migráciu Afričanov do Európy.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si minulý pondelok predvolalo taliansku veľvyslankyňu v Paríži Teresu Castaldovú. Dôvodom boli práve výroky Di Maia.



Vzťahy oboch krajín, tradične blízkych spojencov v rámci EÚ, sa zhoršili po tom, ako sa vlani v júni dostala v Taliansku k moci vláda tvorená výlučne z populistických strán - M5S a Ligy Severu, napísala agentúra AFP.



Di Maio a Salvini nedávno vyjadrili aj podporu hnutiu tzv. žltých viest, ktoré vo Francúzsku od novembra 2018 organizuje protesty proti Macronovej vláde a jej reformám.