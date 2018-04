Macron objasnil výrok o presviedčaní Trumpa, aby USA zostali v Sýrii

Emmanuel Macron v pondelok po prijatí novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej v Paríži zopakoval, že spoločným vojenským cieľom USA a Francúzska je vojna proti IS.

Paríž 16. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok vrátil k svojmu výroku z nedele, keď vyhlásil, že Francúzsko presvedčilo amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je potrebné, aby USA zostali vojensky prítomné v Sýrii.



Na toto Macronovo vyhlásenie reagoval Biely dom, ktorý zdôraznil, že Trump si stále želá čo najskoršie stiahnutie amerických vojakov zo Sýrie.



"Americká misia sa nezmenila: prezident má jasno v tom, že chce, aby sa americké sily vrátili domov tak rýchlo, ako to len bude možné," povedala v nedeľu večer hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Hovorkyňa v tejto súvislosti prízvukovala, že Spojené štáty sú odhodlané dosiahnuť úplnú porážku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v blízkovýchodnom regióne a zaistiť, aby sa militanti nemohli opäť vrátiť na stratené pozície.



Macron v pondelok po prijatí novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej v Paríži zopakoval, že spoločným vojenským cieľom USA a Francúzska je vojna proti IS.



Tvrdil, že "nikdy nepovedal", že Spojené štáty alebo Francúzsko zostanú v Sýrii dlhodobo angažované v zmysle vojenskej prítomnosti.



Podľa Macrona Biely dom správne pripomína, že cieľom vojenskej operácie je boj s IS a že táto operácia sa skončí v deň, keď bude zavŕšená vojna proti IS. "Francúzsko zastáva rovnaký postoj," zdôraznil Macron. "Včera (v nedeľu) som nenaznačil žiadnu zmenu," dodal.



Vyhlásil, že "Spojené štáty... si plne uvedomili, že naša zodpovednosť presahuje boj proti IS". V súvislosti s víkendovým raketovým úderom trojkoalície - USA, Francúzska a Británie - na Sýriu tiež dodal, že ide aj o zodpovednosť za humanitárnu situáciu v oblasti a dlhodobú zodpovednosť za budovanie mieru.