Macron odmietol účasť na bezpečnostnej konferencii v Mníchove

Elyzejský palác informoval, že prezident sa chce momentálne viac zdržiavať vo svojej krajine, aby mohol rokovať s miestnymi politikmi.

Paríž/Bratislava 7. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odvolal svoju účasť na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. Informoval o tom vo štvrtok nemecký denník Die Süddeutsche Zeitung.



Neuskutoční sa tak ani vystúpenie Macrona a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorí sa mali v polovici februára spoločne prihovoriť účastníkom tejto renomovanej konferencie.



Paríž sa okrem toho postavil proti Berlínu v dôležitej otázke plynovodu Severný prúd 2. Podľa informácií z Elyzejského paláca však Macronovo odvolanie účasti na konferencii nijako nesúvisí s debatami o plynovode.



"Nie je to nič nové, že máme na Severný prúd 2 rozdielne názory," povedala Merkelová vo štvrtok na okraj stretnutia s premiérmi krajín Vyšehradskej skupiny v Bratislave. Obavy z prílišného vplyvu Ruska na energetické zásobovanie Európy odmietla. "V nijakom prípade nechceme byť závislí výlučne od Ruska," dodala.



Elyzejský palác informoval, že prezident sa chce momentálne viac zdržiavať vo svojej krajine, aby mohol rokovať s miestnymi politikmi. S tými sa snaží nájsť spoločné riešenia otázok, ktoré vyvolali protesty hnutia tzv. žltých viest. Prekvapivé rozhodnutie nezúčastniť sa na mníchovskej konferencii však posilňuje dojem, že nemecko-francúzske vzťahy ochladli, uvádza Die Süddeutsche Zeitung. Macronov krok predstavuje "symbolický signál," povedal riaditeľ nemecko-francúzskeho inštitútu Jacquesa Delorsa, Henrik Enderlein.



Odmietnutie účasti na konferencii značí vyvrcholenie série niekoľkých nemecko-francúzskych sporov, a to napriek nedávnemu podpísaniu Aachenskej zmluvy o vzájomnom priateľstve, tvrdí ďalej Die Süddeutsche Zeitung. Paríž a Berlín sa nevedia dohodnúť na rozsiahlej reforme eurozóny. Spolková vláda zablokovala aj zavedenie digitálnej dane v EÚ, ktorú navrhoval Macron.



Ochladenie vzájomných vzťahov sa zreteľne prejavuje pri projekte plynovodu Nord Stream 2. Francúzsko potvrdilo, že sa na piatkovom hlasovaní EÚ postaví proti plánom ruského koncernu Gazprom. Hlasovanie bude rozhodovať o zmene smernice EÚ, ktorá by mohla zastaviť výstavbu sporného plynovodu. Aby sa tak nestalo, Nemecko doposiaľ počítalo s francúzskou podporou.



Vo francúzskych vládnych kruhoch sa hovorí, že Európa sa nesmie stať závislejšou od ruského plynu. Zohľadniť by sa pritom mali aj záujmy východoeurópskych krajín EÚ. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí však vyjadrilo ochotu s Nemeckom o sporných zmenách európskej smernice rokovať.