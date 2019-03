Macron odsúdil násilie, ktoré sprevádzalo demonštrácie v Paríži

Podľa správ miestnych médií Macron prerušil lyžovačku v Pyrenejach, aby sa mohol do Paríža vrátiť ešte v sobotu večer.

Paríž 17. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu ostro odsúdil najnovšie násilie, ktoré sprevádzalo sobotné protivládne protesty hnutia tzv. žltých viest v Paríži. Povedal, že takéto akcie účastníkov protestov sa už viac nemôžu označovať za demonštrácie. Informovala o tom agentúra DPA.



Macron uviedol, že do násilností sa zapojil "každý jeden účastník" sobotných protestov v Paríži. "Čo najskôr chcem urobiť rázne rozhodnutia, ktoré zaručia, že sa niečo také už nestane," dodal.



Podľa správ miestnych médií Macron prerušil lyžovačku v Pyrenejach, aby sa mohol do Paríža vrátiť ešte v sobotu večer. V súvislosti s protestmi francúzske ministerstvo vnútra totiž zvolalo mimoriadne stretnutie.



K zrážkam medzi poriadkovou políciou a prívržencami žltých viest došlo v sobotu v okolí Víťazného oblúka nachádzajúcom sa v centre Paríža na začiatku triedy Champs-Élysées. Demonštranti tam rabovali obchody, rozbíjali výklady, podpaľovali autá a ničili reštaurácie. Pri požiari jedného bytu utrpelo zranenia viacero ľudí. Policajti proti nim nasadili slzotvorný plyn a vodné delá.



Podľa odhadov úradov sa do sobotných demonštrácií po celom Francúzsku zapojilo 32.300 ľudí - približne o 4000 viac než predošlý týždeň. Výrazne sa zvýšil najmä počet účastníkov protestu v metropole Paríž.