Macron opäť vyzval na vybudovanie európskej armády

Macron vyzval Európanov, aby sa chránili pred Čínou, Ruskom a dokonca aj pred Spojenými štátmi, pripomínajúc takto nedávne rozhodnutie Bieleho domu odstúpiť od zmluvy o jadrovom ozbrojení.

Paríž 6. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok opäť navrhol vytvoriť "skutočnú európsku armádu", aby sa európsky kontinent mohol lepšie chrániť pred Čínou, Ruskom a dokonca aj Spojenými štátmi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Myšlienku vytvoriť spoločné európske ozbrojené sily a spoločný obranný rozpočet Macron opakuje od svojho nástupu do prezidentskej funkcie v máji minulého roku.



"Európanov neochránime, ak sa nerozhodneme mať skutočnú európsku armádu," vyhlásil Macron rozhovore, ktorý v utorok odvysielala rozhlasová stanica Europe 1. "Zoči-voči Rusku, ktoré je na našich hraniciach a ktoré ukázalo, že môže byť hrozbou... by sme mali mať Európu, ktorá sa dokáže ubrániť, radšej vlastnými silami, bez závislosti od Spojených štátov, a suverénnejším spôsobom."



Macron poukázal aj na to, že Európa teraz zápasí s mnohopočetnými pokusmi o zasahovanie do svojich vnútorných demokratických procesov a kyberpriestoru.



Bez konkretizovania Macron v rozhovore spomenul "autoritárske mocnosti, ktoré sa opäť objavujú a znova vyzbrojujú na hraniciach Európy". Vyzval Európanov, aby "sa chránili pred Čínou, Ruskom a dokonca aj pred Spojenými štátmi" pripomínajúc takto nedávne rozhodnutie Bieleho domu odstúpiť od zmluvy o jadrovom ozbrojení.



Macron sa v tejto súvislosti spýtal, kto bude v takom prípade "hlavnou obeťou", a odpovedal, že "Európa a jej bezpečnosť". Dodal tiež, že "mier v Európe je krehký".



Francúzsky prezident poskytol tento rozhovor pre Europe 1 v pondelok večer vo Verdune na severovýchode Francúzska, kde sa zúčastnil na spomienkových podujatiach súvisiacich s výročím konca prvej svetovej vojny.



Macron, ktorý bude v nedeľu v Paríži pri príležitosti 100. výročia uzavretia prímeria hostiť mnohých štátnikov vrátane prezidentov USA a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimira Putina, varoval v rozhovore aj pred nárastom nacionalizmu. Poukázal pritom na podobnosť medzi súčasnosťou a 30. rokmi 20. storočia - vtedajšou finančnou krízou a "nacionalizmom, ktorý stál na obavách ľudí".



"Mier a prosperita, ktorú Európa zažíva už 70 rokov, je zlatým vekom v našich dejinách," povedal Macron, pričom upozornil, že je to skôr výnimka ako pravidlo. "Už tisíce rokov to nikdy nevydržalo tak dlho."