Macron pohrozil Sýrii úderom, ak sa dokáže použitie chemických zbraní

Sýrska vláda používanie chemických zbraní dôrazne odmieta a hovorí, že na civilistov neútočí.

Paríž 14. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pohrozil "úderom" v Sýrii, ak sa preukáže, že jej vláda používa chemické zbrane proti civilistom. Uviedla to v stredu na svojom webe britská spravodajská stanica BBC.



"Udrieme v mieste, odkiaľ boli tieto útoky spustené alebo kde sú organizované," povedal novinárom. Macron však dodal, že francúzske tajné služby doposiaľ dôkazy o použití zakázaných chemických zbraní nenašli.



Šéf Elyzejského paláca sa vyjadril po tom, ako sa začali od januára množiť podozrenia o použití chlóru ako zbrane sýrskou armádou. Sýrska vláda používanie chemických zbraní dôrazne odmieta a hovorí, že na civilistov neútočí.



Macron v utorok v Paríži zopakoval svoj postoj, podľa ktorého použitie chemických zbraní znamená pre jeho vládu "červenú čiaru". "Sotva sa takýto dôkaz nájde. Urobím to, čo som povedal. Prioritou je boj proti teroristom," povedal.



Znepokojenie v súvislosti s "náznakmi o použití chlóru" proti civilistom Macron vyjadril aj v piatkovom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedla kancelária francúzskeho lídra.



Po útokoch chemickými zbraňami pri Damasku v roku 2013 sa Spojené štáty a Rusko so Sýriou dohodli na pláne odstrániť a zničiť všetky zásoby chemických zbraní v tejto blízkovýchodnej krajine, k čomu malo dôjsť v priebehu jedného roka.



Medzinárodná Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) však v Sýrii naďalej dokumentuje prípady útokov spáchaných takýmto typom zbraní.