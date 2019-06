Macronovi a Trumpovi vyschol strom priateľstva, majú nový

Stromček symbolizujúci priateľstvo oboch lídrov a krajín venoval Macron Trumpovi v apríli 2018 počas svojej štátnej návštevy USA.

Washington 12. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pošle svojmu americkému kolegovi Donaldovi Trumpovi nový strom priateľstva, aby si ho mohol zasadiť v záhrade Bieleho domu.



Macron tak reagoval na správy, že strom, ktorý vlani spoločne zasadili obaja prezidenti vo Washingtone, sa neujal a vyschol. Informoval o tom britský denník Guardian.



Stromček symbolizujúci priateľstvo oboch lídrov a krajín venoval Macron Trumpovi v apríli 2018 počas svojej štátnej návštevy USA. Priesadu obaja štátnici spoločne zasadili na trávniku pred Bielym domom za asistencie prvých dám. Zábery z tohto slávnostného aktu vtedy obleteli celý svet.



Keď sa pred niekoľkými dňami objavila informácia o tom, že Macronov strom priateľstva vyschol, mnohé médiá o tejto skutočnosti písali ako o metafore symbolizujúcej zhoršujúce sa vzťahy medzi Spojenými štátmi a Francúzskom a Európou.



Francúzsky prezident však úvahy o symbolickom význame vyschnutého stromu odmietol a prisľúbil, že šéfovi Bieleho domu pošle novú priesadu.



"Pošlem mu novú, nie je to žiadna tragédia. Nehľadajte symboly tam, kde žiadne nie sú. Symbolický význam malo samotné zasadenie stromu," povedal v utorok Macron švajčiarskemu verejnoprávnemu telerozhlasu RTS.



Stromček pochádzal z lesa Beleau na severe Francúzska, dejiska krvavej bitky prvej svetovej vojny, v ktorej v roku 1918 padlo asi 2000 amerických vojakov.



Darovaný strom však neprežil dvojročnú karanténu, ktorej sa musia podrobiť živé organizmy privezené do USA, aby sa zamedzilo šíreniu chorôb a parazitov.



Macron podľa vlastných slov pošle do Bieleho domu iný strom, ktorý bude symbolizovať priateľstvo medzi oboma národmi.



Pôvodne srdečné vzťahy Trumpa a Macrona medzičasom ochladli v dôsledku rozdielnych názorov na medzinárodný obchod, klimatické zmeny či jadrovú dohodu s Iránom. Americký prezident sa opakovane dostáva aj do sporov s Európskou úniou.