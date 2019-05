Macron pred eurovoľbami žiada silnejšiu Európu

Macronova Republika v pohybe (LREM) podľa prieskumov zažije tesný boj o kreslá v Európskom parlamente s krajne pravicou stranou Marine Le Penovej Národné združenie.

Paríž 16. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu požaduje silnejšiu Európu, ktorá sa postaví dominantnému postaveniu Spojených štátov a Číny.



Ako vo štvrtok informovala agentúra AP, Macron pred eurovoľbami (23. - 26. 5.) vyjadril znepokojenie nad nárastom extrémistických názorov a povedal, že "ak roztrieštite Európu, nie je šanca, že budete mať silnejšiu Európu". Macron tiež varoval, že to by mohlo viesť k svetu vedenému len USA a Čínou - krajinami "G-2".



"Spojené štáty sú impozantným kontinentom, ale majú model, ktorý je úplne riadený veľkými hráčmi zo súkromného sektora a ktorý už nepodlieha demokratickým kontrolám a rovnováhe," povedal Macron na technologickom summite v Paríži.



Macron zároveň pochválil EÚ za to, že sa jej za posledných 70 rokov podarilo mierumilovným spôsobom spojiť 28 "silných národných kultúr".



Macronova Republika v pohybe (LREM) podľa prieskumov zažije tesný boj o kreslá v Európskom parlamente s krajne pravicou stranou Marine Le Penovej Národné združenie. Jeho podpora pred eurovoľbami zaostávala, čoho dôvodom sú podľa AP napäté vzťahy s ďalšími európskymi lídrami či protesty francúzskych občanov proti reformám jeho vlády.