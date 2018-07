Francúzsky prezident Macron pricestoval na návštevu Nigérie

V hlavnom meste Abuja sa stretol s hlavou štátu Muhammaduom Buharim. Následne sa presunul do Lagosu, kde navštívil nočný klub New Afrika Shrine, ktorý založila hviezda afrobeatu Fela Kuti.

Lagos 4. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron začal v utorok dvojdňovú návštevu Nigérie. V hlavnom meste Abuja sa stretol s tamojšou hlavou štátu Muhammaduom Buharim. Následne sa presunul do pobrežného mesta Lagos, kde navštívil nočný klub New Afrika Shrine, ktorý založila hviezda afrobeatu Fela Kuti.



Počas večera sa hrali klasické skladby tohto hudobníka a uskutočnila sa tu i módna prehliadka. Macron publiku povedal, že Nigéria je dôležitá pre africkú kultúru. Pre Macrona je táto západoafrická krajina známa - v roku 2002 tu strávil šesť mesiacov ako diplomatický praktikant na francúzskom veľvyslanectve.



Klub nahradil svojho slávneho predchodcu, ktorý vyhorel v roku 1977, v súčasnosti ho manažujú Kutiho synovia Femi a Seun. Podnik má podľa agentúry Reuters reputáciu hedonistického útočiska s frenetickou hudbou, sporo odetými tanečníkmi a zápachom marihuanového dymu. Fela Kuti pôvodný klub založil v rok 1970.



Tento spevák, skladateľ a saxofonista bol priekopníkom štýlu afrobeat. Stal sa známym ako propagátor sexuálnej slobody a nebojácny kritik nigérijského vojenského režimu.



Macron pricestoval do Nigérie z Mauritánie, kde sa zúčastnil na poslednom dni summitu Africkej únie. Stretnutiu dominovali bezpečnostné otázky v regióne Sahel.



Nigéria, krajina so 180 miliónmi obyvateľov, je významným ekonomickým partnerom Francúzska. Krajina a jej frankofónni susedia Kamerun, Čad a Niger sa združujú v spoločnom vojenskom ťažení proti militantom z islamistickej organizácie Boko Haram, ktorých násilie si vyžiadalo už najmenej 20.000 mŕtvych.