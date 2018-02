Macron: Prímerie v Sýrii sa musí týkať celej krajiny vrátane Afrínu

Francúzsky prezident odsúdil prebiehajúce útoky voči civilistom a na nemocnice v povstalcami obsadenej oblasti Východná Ghúta pri hlavnom meste Damask ako jednoznačné porušenie uznesenia BR OSN.

Paríž 26. februára (TASR) - Turecký útok na kurdskú enklávu Afrín v Sýrii je v rozpore s najnovšou rezolúciou OSN o prímerí, povedal v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron svojmu tureckému náprotivkovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Informovala o tom agentúra DPA.



Macron počas telefonátu s Erdoganom zdôraznil, že 30-dňové prímerie, ktoré žiadala Bezpečnostná rada OSN, zahŕňa "celé sýrske územie vrátane Afrínu", uviedol vo vyhlásení Elyzejský palác. Prímerie by malo byť implementované "všade a všetkými stranami bez odkladu - so zámerom zastaviť súčasnú špirálu násilia", povedal Macron.



Francúzsky prezident zároveň odsúdil "prebiehajúce útoky voči civilistom a na nemocnice" v povstalcami obsadenej oblasti Východná Ghúta pri hlavnom meste Damask ako "jednoznačné porušenie" uznesenia BR OSN.



Turecko vyslalo v pondelok do Afrínu svoje špeciálne policajné sily na "novú bitku" v rámci päťtýždňového ťaženia proti tamojším kurdským milíciám YPG (Ľudovým obranným jednotkám), dopĺňa agentúra Reuters.



Bezpečnostná rada jednomyseľne schválila požiadavku na 30 dní prímeria, ktoré má umožniť prísun humanitárnej pomoci do bojových oblastí a zabezpečiť evakuáciu chorých ľudí. Hoci Rusko ako stály člen BR OSN rezolúciu podporilo, ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia realizovateľnosť prímeria spochybnil.



Macron vyhlásil, že Rusko sa musí ujať "celej svojej zodpovednosti voči sýrskemu režimu". Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian pocestuje v utorok do Moskvy.