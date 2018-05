Macron prisľúbil plán boja proti obchodovaniu s drogami

Francúzsky prezident sľúbil predmestiam, kde žije mnoho obyvateľov imigrantského pôvodu, politiku nie rozdielov, ale rovnakých, skutočných práv.

Paríž 23. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil v utorok predstavenie plánu na boj proti obchodovaniu s drogami v problémových chudobnejších štvrtiach po celej krajine. Plán, ktorý by sa mal prijať do júla, je podľa Macrona "nevyhnutný", informovala agentúra DPA.



Francúzsky prezident sľúbil predmestiam, kde žije mnoho obyvateľov imigrantského pôvodu, "politiku nie rozdielov", ale "rovnakých, skutočných práv". V tejto súvislosti by sa malo začať s bezpečnosťou, povedal a pripustil, že "je jasné, že v mnohých štvrtiach sme prehrali boj s obchodovaním (s drogami)".



"Každý musí prispieť svojím dielom proti násiliu a deviácii," uviedol Macron a pripomenul príťažlivosť islamského extrémizmu pre niektorých mladých ľudí i "stále rastúce rasistické a antisemitské prejavy".



Macron poznamenal, že v citlivých oblastiach dôjde k rozmiestneniu dodatočných 1300 policajtov. Udeje sa tak v rámci nového plánu o policajných kontrolách na predmestiach, o ktorom už skôr tento rok informoval minister vnútra Gérard Collomb.