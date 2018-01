Macron privíta vytvorenie vlády v Berlíne, s Merkelovou sú za jedno

Francúzsky prezident však podčiarkol, že na uplatnenie ambícií jeho krajiny v praxi je potrebné ich spojenie s ambíciami Nemecka, pretože samostatne sa nerealizujú.

Paríž 19. januára (TASR) - Význam vytvorenia nemeckej vlády pre európsku politiku vyzdvihli v piatok v Paríži francúzsky prezident Emmanuel Macron a úradujúca nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová. Stalo sa tak iba krátko pred nedeľňajším mimoriadnym zjazdom nemeckých sociálnych demokratov z SPD, na ktorom by delegáti mali dať v Bonne definitívne zelenú koaličným rokovaniam so stranami únie CDU/CSU.



SPD podľa Macrona prejavila veľké európske ambície. Sondážne rokovania v Nemecku ukázali skutočnú ctižiadostivosť v súvislosti s európskym projektom, poznamenal a dodal, že nechce hlbšie komentovať vnútropolitické záležitosti spriatelenej krajiny.



Francúzsky prezident však podčiarkol, že na uplatnenie ambícií jeho krajiny v praxi je potrebné ich spojenie s ambíciami Nemecka, pretože samostatne sa nerealizujú.



Angela Merkelová vysvetlila, že predovšetkým v európskych otázkach vidí základ toho, čo spája jej kresťanských demokratov s SPD. "A to vyžaduje podľa môjho pevného presvedčenia stabilnú vládu", citovala jej slová agentúra DPA.



Kompromisy dosiahnuté počas sondážnych rozhovorov napĺňajú Merkelovú podľa jej vlastných slov optimizmom aj v súvislosti s očakávaniami týkajúcimi sa rozhodnutia zjazdu SPD.



Obaja štátnici hovorili v piatok okrem iného aj o blížiacom sa 55. výročí podpísania bilaterálnej zmluvy o spolupráci a priateľstve, pripadajúcom na 22. januára.



Tzv. Elyzejskú zmluvu podpísali v Elyzejskom paláci v Paríži 22. januára 1963 vtedajší francúzsky prezident Charles de Gaulle a nemecký kancelár Konrad Adenauer. Dokument sa stal základom zbližovania oboch niekdajších nepriateľov v dvoch svetových konfliktoch. Zmluva zaviazala vlády oboch krajín ku konzultáciám o všetkých dôležitých otázkach zahraničnej, bezpečnostnej, mládežníckej a kultúrnej politiky. Navyše predpokladala pravidelné stretnutia predstaviteľov Francúzska a Nemecka na vládnej úrovni.



Paríž i Berlín by zmluvu chceli obnoviť, ako to už v prejave na parížskej univerzite Sorbonne krátko po parlamentných voľbách v Nemecku navrhol Emmanuel Macron. V piatok to potvrdila aj šéfka nemeckej vlády, ktorá uzavretie zmluvy označila za veľmi odvážny krok v danom čase a vyjadrila radosť z toho, že sa ju obe strany rozhodli obnoviť a požiadajú o to i parlamenty oboch krajín.



V pondelok sa v tejto súvislosti očakáva zverejnenie spoločného uznesenia francúzskeho Národného zhromaždenia a nemeckého Spolkového snemu.