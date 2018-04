Macron sa domnieva, že Trump od jadrovej dohody odstúpi

Francúzsky prezident zároveň dodal, že počas svojho trojdňového pobytu v USA povzbudil amerického prezidenta, aby pri dohode zotrval.

Washington 26. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa domnieva, že americký prezident Donald Trump odstúpi od kľúčovej iránskej jadrovej dohody z roku 2015, informovala vo štvrtok agentúra Bloomberg.



"Môj názor - neviem, ako sa váš prezident rozhodne - je, že sa zbaví tejto dohody z domácich dôvodov," povedal Macron v stredu novinárom vo Washingtone. Zároveň dodal, že počas svojho trojdňového pobytu v USA povzbudil amerického prezidenta, aby pri dohode zotrval.



Francúzsky prezident neskôr povedal, že nemá "žiadne dôverné" informácie v súvislosti s Trumpovým rozhodnutím o budúcnosti jadrovej dohody, ktorú naďalej podporuje OSN aj všetky ostatné strany.



Macronove vyjadrenia prišli deň po tom, čo na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom navrhol novú dohodu, ktorou by sa pokúsilo reagovať na množstvo Trumpových obáv v súvislosti so šesťstrannou jadrovou zmluvou.



Historická jadrová dohoda z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi mocnosťami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.



Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program. Trump dohodu nazval "nezmyselnou" a uviedol, že je to "najhoršia dohoda vôbec".



Iránsky prezident Hasan Rúhání v utorok varoval, že Spojené štáty budú čeliť "vážnym" dôsledkom v prípade, ak sa Washington rozhodne odstúpiť od kľúčovej jadrovej dohody medzi Teheránom a svetovými veľmocami.