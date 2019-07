Macron sa snaží zachrániť jadrovú dohodu s Iránom do 15. júla

Macronova kancelária vo vyhlásení uviedla, že francúzsky prezident v sobotu viac ako hodinu hovoril so svojím iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním kvôli patovej situácii medzi Teheránom a USA.

Paríž 7. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že sa usiluje o obnovenie dialógu medzi Iránom a západnými partnermi do 15. júla, aby zmiernil napätie v regióne, napísala agentúra AP.



Macronova kancelária vo vyhlásení uviedla, že francúzsky prezident v sobotu viac ako hodinu hovoril so svojím iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním kvôli patovej situácii medzi Teheránom a USA.



Macron vyjadril "silné znepokojenie nad ďalším oslabením" dohody z roku 2015, zameranej na obmedzenie iránskych jadrových ambícií. Povedal, že odteraz až do 15. júla bude hľadať možnosti pre obnovenie dialógu medzi všetkými stranami.



Agentúra AP doplnila, že Irán môže byť v nedeľu pripravený na zvýšenie obohacovania uránu nad úroveň vyplývajúcu z dohody. V nedeľu totiž uplynie lehota stanovená iránskym prezidentom Rúháním pre Európu, aby ponúkla nové podmienky dohody.



Irán 8. mája oznámil pozastavenie plnenia svojej časti záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody, známej aj ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) a uzavretej so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ. Irán sa ňou zaviazal zastaviť svoj jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. Teherán oznámil pozastavenie po tom, čo vlani od jadrovej dohody odstúpili Spojené štáty a na Irán znovu uvalili sankcie.