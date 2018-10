Macron sa v Prahe stretol s Babišom

Babiš prijal Macrona, ktorý je na oficiálnej návšteve ČR, už v piatok večer v Kramářovej vile, neskôr zamierili do reštaurácie na Hradčanskom námestí.

Praha 27. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v sobotu dopoludnia stretol v Prahe s českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý ho previedol po Karlovom moste i Lichtenštajnskom paláci. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Babiš prijal Macrona, ktorý je na oficiálnej návšteve ČR, už v piatok večer v Kramářovej vile, neskôr zamierili do reštaurácie na Hradčanskom námestí. Témou ich rozhovoru boli najmä spolupráca medzi ČR a Francúzskom i otázka migrácie.



Úrad vlády ČR na Twitteri napísal, že premiér ocenil vzájomnú spoluprácu a pevné historické i súčasné vzťahy. "Som presvedčený, že sa budú naďalej rozvíjať," povedal Babiš.



V sobotu ráno Macron s Babišom i v sprievode premiérovej manželky Moniky navštívili francúzske veľvyslanectvo v Prahe, potom neďaleký Lichtenštajnský palác a následne sa prešli po Karlovom moste.



Macron svoj program v Prahe ukončí návštevou Národnej galérie, ktorá v novej expozícií ukazuje diela tzv. francúzskej zbierky nakúpenej pred 95 rokmi československým štátom, píšu Novinky.cz.



Macron sa v Prahe stretol aj s českým prezidentom Milošom Zemanom. Rokovali okrem iného o vývoji v Európskej únii a situácii na Blízkom východe.



Macron do ČR pricestoval pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Pred návštevou českej metropoly zavítal do Bratislavy.