Macron: Summit EÚ nesplnil očakávania v oblasti ochrany klímy

Lídri podľa Macrona zlyhali pri plnení svojich prísľubov, pokiaľ ide o parížsku klimatickú dohodu.

Brusel 23. marca (TASR) - Lídri členských krajín EÚ, ktorí sa zišli vo štvrtok a piatok na summite v Bruseli, neurobili dosť na dosiahnutie nulovej bilancie emisií tzv. skleníkových plynov do roku 2050, čo je záväzkom vyplývajúcim z klimatickej dohody prijatej v roku 2015 na medzinárodnej konferencii pri Paríži. Po skončení dvojdňového zasadnutia Európskej rady to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



V súvislosti s úsilím o dosiahnutie tzv. klimatickej neutrality premiéri a prezidenti na summite zdôraznili potrebu vypracovania "ambicióznej dlhodobej stratégie" do roku 2020, podľa Macrona sa však v záveroch schôdzky výslovne nespomína cieľový rok 2050. Lídri tak zlyhali pri plnení svojich prísľubov, pokiaľ ide o parížsku klimatickú dohodu, a zároveň odignorovali požiadavky tisícov školákov, ktorí v poslednom čase pochodovali ulicami európskych miest, myslí si francúzsky prezident.



"Domnievam sa, že pokiaľ ide o boj proti klimatickej zmene, dnešné závery (zo summitu EÚ) sú zjavne nedostatočné. Nemôžu nás uspokojiť závery, ktoré sa neodvažujú pripomenúť, že musíme dosiahnuť neutralitu v emisiách oxidu uhličitého do roku 2050," povedal Macron v Bruseli na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia.



Francúzsko podľa neho prispeje "svojím dielom" k dosiahnutiu spomínaného cieľa, a to prostredníctvom pripravovanej legislatívy v oblasti energetiky.



V záveroch zo summitu sa uvádza, že EÚ "potvrdzuje svoju viazanosť parížskou dohodou a uznáva potrebu zvýšiť celosvetové úsilie o zastavenie klimatickej zmeny vo svetle najnovších vedeckých poznatkov".



Cieľom parížskej klimatickej dohody je udržanie rastu globálnej teploty tak, aby výsledná úroveň neprekročila dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Krajiny sa však majú snažiť, aby to nebolo viac než 1,5 stupňa Celzia.