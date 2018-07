E. Macron: Trump nikdy nepohrozil odchodom z NATO

Členské krajiny Aliancie sa vo štvrtok dopoludnia stretli - v rámci summitu NATO v Bruseli - na mimoriadnom zasadnutí. Podľa Macrona o jeho zvolanie požiadal šéf Aliancie Jens Stoltenberg.

Brusel 12. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok poprel medializované správy o tom, že šéf Bieleho domu Donald Trump pohrozil spojencom odchodom USA zo Severoatlantickej aliancie.



"Prezident Trump nikdy, v žiadnom momente, verejne ani súkromne, nehrozil odchodom z NATO," povedal novinárom Macron podľa agentúry AP.



V súvislosti so spormi okolo výdavkov na obranu francúzsky prezident zopakoval, že spojenci ešte v stredu, v prvý deň bruselského summitu, jasne potvrdili záväzok zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP do roku 2024. Zdôraznil, že nedošlo k žiadnej dohode o navýšení výdavkov nad dohodnutú dvojpercentnú hranicu.



Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou DPA Trump vo štvrtok otvorene pohrozil spojencom z NATO, že ak okamžite neposkytnú na obranu dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP), Spojené štáty pôjdu v otázkach obrany vlastnou cestou.



Podľa informácií nemeckého magazínu Der Spiegel Trump požadoval, aby členské krajiny investovali dve percentá HDP na obranu do začiatku roka 2019.