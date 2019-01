Macron v Egypte vyzval na rešpektovanie slobôd jednotlivca

Macrona sprevádza delegácia, v ktorej majú zastúpenie ministri, podnikatelia a predstavitelia výskumu, vedy a kultúry. Je to pre neho prvá návšteva Egypta, odkedy v roku 2017 nastúpil do úradu.

Káhira 28. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v pondelok pri stretnutí s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím na "rešpektovanie slobôd jednotlivca". Informovala o tom agentúra AFP.



"Skutočná stabilita závisí od vitality spoločnosti. Stabilita a trvalý mier idú ruka v ruke s rešpektovaním slobôd jednotlivca a vládou zákona," uviedol Macron, ktorý začal v nedeľu trojdňovú návštevu Egypta s cieľom upevniť vzťahy s najľudnatejšou arabskou krajinou.



Po tom, ako v roku 2017 povedal, že nebude Sísímu kázať o ľudských právach, bol Macron pod tlakom mimovládnych organizácií, aby v oblasti ľudských práv zaujal voči egyptskému prezidentovi tvrdší postoj, pripomína agentúra Reuters.



Podľa Macrona sa veci nevyvíjali od roku 2017 správnym smerom - blogeri a novinári sú vo väzení, čo môže to škodiť imidžu Egypta. Na tlačovej konferencii zdôraznil, že niektorí z tých, ktorí sú väznení egyptskými úradmi, nepredstavujú ozajstnú hrozbu pre stabilitu krajiny.



Sísí povedal novinárom, že otázka ľudských práv by sa mala brať do úvahy so zreteľom na regionálne turbulencie a boj s terorizmom. "Egypt neposúvajú vpred blogeri. Posúva ho vpred práca, úsilie a húževnatosť jeho synov," konštatoval egyptský prezident.



Macron tiež odmietol tvrdenia, že sa v Egypte nasadzovali proti civilistom francúzske zbrane a uviedol, že sa využívali len na vojenské účely. Povedal, že na stretnutí so Sísím nerokovali o žiadnych nových vojenských kontraktoch okrem možnej dohody týkajúcej sa 12 bojových stíhačiek.



Zástupcovia oboch krajín podpísali sériu ekonomických a rozvojových dohôd napríklad o francúzskej podpore sociálnej politiky a podnikania žien. Podpísali tiež memorandum o porozumení ohľadom rozšírenia káhirského metra.



