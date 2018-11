Macron varoval pred návratom Európy do medzivojnového obdobia

Macron označil v interview nacionalizmus za lepru Európy.

Rennes/Paríž 1. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval Európu pred návratom do medzivojnového obdobia 20. storočia, a to v súvislosti s posilňovaním nacionalistických hnutí na starom kontinente.



Ako uviedol v rozhovore, ktorý zverejnilo sobotňajšie vydanie regionálneho periodika Ouest-France vydávaného v Rennes a ktorého obsah sprostredkoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF, má obavy z podobností medzi súčasnosťou a obdobím medzi dvoma svetovými vojnami.



Macron označil v interview nacionalizmus za "lepru" Európy a dodal, že rozkol starého kontinentu v dôsledku strachu, návrat nacionalizmu a dôsledky hospodárskej krízy ukázali "takmer systematicky všetko, čo Európu charakterizovalo v období medzi koncom prvej svetovej vojny a krízou z roku 1929". Občanom odporučil, aby si zachovali jasno v hlave a uvedomili si, ako na to reagovať.



Francúzsky prezident zdôraznil, že je potrebné poučiť sa z histórie a podporiť suverénnu a multilaterálnu Európu, keď súčasne varoval, že by starý kontinent mohol prísť o nezávislosť, ak by sa ocitol pod tlakom mocností zvonka. Vystríhal pred priveľkým spoliehaním sa na Spojené štáty v bezpečnostných otázkach a upozornil na čoraz väčšiu úlohu Číny v infraštrukturálnej sfére, na pokusy Ruska o manipuláciu, ako aj na nezriedka väčšiu úlohu finančných záujmov a trhov v porovnaní so štátnymi záujmami.