Macron: Vláda bude pokračovať v programe premeny Francúzska

Paríž 25. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že jeho vláda bude pokračovať v programe premeny Francúzska, pričom dodal, že po mesiacoch nepokojov je nevyhnutná obnova verejného poriadku. Informovala o tom agentúra AFP.



"Premeny, ktoré sa už uskutočňujú a sú pre našu krajinu nevyhnutné, by sa nemali zastaviť," povedal Macron na dlho očakávanej tlačovej konferencii.



Macron tiež sľúbil, že po takmer polroka trvajúcich protestoch tzv. žltých viest proti jeho vláde, "sa teraz do francúzskej spoločnosti navráti verejný poriadok a s ním aj nevyhnutná zhoda".



Macron uznal, že hnutie žltých viest vyvolalo v mnohých Francúzoch pocit hnevu a túžby po rýchlych zmenách, pričom vyzdvihol jeho "oprávnené požiadavky". Vyslovil však poľutovanie nad tým, že toto hnutie sa postupne menilo a zatienili ho incidenty spojené s násilnými prejavmi antisemitizmu, útokmi na novinárov a homofóbiou.



"Nechcem, aby činy niektorých jednotlivcov zatienili oprávnené požiadavky predložené pri vzniku tohto hnutia, ktoré si získali širokú podporu," povedal na tlačovej konferencii v Paríži francúzsky prezident, ktorý občanom sľúbil aj zníženie daní pre čo najväčšiu skupinu obyvateľstva a reformu volebného systému znevýhodňujúceho malé politické strany.



Protesty tzv. žltých viest spojené s blokádami ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Protesty postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom. Počet účastníkov protestných zhromaždení sa však znižuje.