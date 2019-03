Macron vyzval čínskeho prezidenta, aby rešpektoval EÚ

Macron pripustil, že medzi EÚ a Čínou existuje rivalita, ale žiadal, aby obe strany posilnili mnohostrannosť vo vzťahoch.

Paríž 26. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok na spoločnej tlačovej konferencii čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby "rešpektoval jednotu Európskej únie", a apeloval aj na pestovanie "príkladných vzťahov" Európy s Čínou. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters.



Macron pripustil, že medzi EÚ a Čínou existuje rivalita, ale žiadal, aby obe strany posilnili mnohostrannosť vo vzťahoch.



Čínsky prezident zavítal do Francúzska v rámci svojej cesty po európskych krajinách; Macron ho privítal v Paríži už v pondelok. Si v utorok absolvoval stretnutie so šéfom Elyzejského paláca, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Po ich stretnutí sa konala tlačová konferencia.



"Radi by sme pokročili v obnove mnohostranných vzťahov. Máme rozdielne názory, nezhody - je jasné, že v dejinách ľudstva sa vplyv nezaobíde bez rivality, nikto nie je naivný. Ale my Čínu rešpektujeme a sme odhodlaní viesť dialóg a spolupracovať. Prirodzene, očakávame, že naši hlavní partneri budú rešpektovať jednotu Európskej únie a hodnoty, ktoré vyznávame a presadzujeme vo svete," povedal Macron.



Si Ťin-pching vyhlásil, že EÚ a Čína "spoločne napredujú", ale oba obchodné bloky musia prekonať "podozrenia".



"Samozrejme, existujú rozdiely a súťaženie, ale je to pozitívne súťaženie," uviedol Si na tlačovej konferencii v Paríži. "Napredujeme spoločne. Nemali by sme dovoliť, aby nás vzájomné podozrenia viedli k tomu, že sa budeme neustále pozerať dozadu za chrbát," dodal čínsky líder.



EÚ je pre Čínu najväčším obchodným partnerom a Si prišiel do Európy toto partnerstvo ešte posilniť.