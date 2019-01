Macron vyzval Francúzov, aby sa zapojili do celoštátnej diskusie

Macron v liste zdôraznil, že v debate, ktorá bude trvať dva mesiace - do 15. marca, nemôžu byť žiadne zakázané témy.

Paríž 14. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po týždňoch protivládnych protestov obrátil na občanov otvoreným listom, v ktorom ich vyzval, aby sa zapojili do celoštátnej diskusie o problémoch krajiny a ich riešení.



Macron v liste zdôraznil, že v debate, ktorá bude trvať dva mesiace - do 15. marca, nemôžu byť žiadne zakázané témy. On sám predloží do diskusie 35 návrhov najmä sociálno-ekonomického charakteru. Debata sa bude týkať štyroch okruhov: daňovej politiky a verejných výdavkov, riadenia štátu, ekológie a demokracie, kam je zaradená aj problematika imigrácie vrátane úvah na zavedenie každoročných imigračných kvót.



Prezident informoval, že výsledky celoštátnej diskusie budú spracované v priebehu mesiaca a následne poslúžia ako základ pre novú "spoločenskú zmluvu".



Macron občanom vysvetlil, že ich kritika, názory a návrhy umožnia vytvoriť "nový kontrakt" s národom a nasmerovať činnosť vlády a parlamentu, ako aj postoje Francúzska na európskej a medzinárodnej úrovni.



Prezident tiež zdôraznil, že taká veľká krajina ako Francúzsko by mala častejšie načúvať hlasu svojich občanov. Macron očakáva, že diskusia s občanmi by mala umožniť premeniť ich hnev na riešenia.



Celoštátna či celonárodná debata sa začne v utorok a je jedným z opatrení, ktoré Macron avizoval v reakcii na protesty žltých viest vyvolaných na jeseň roku 2018 plánmi vlády na zvýšenie daní a poklesom životnej úrovne.



Maratón diskusií otvorí Macron v utorok, keď sa v obci Grand Bourgtheroulde v departemente Eure na severe Francúzska stretne so 600 starostami a primátormi z Normandie. Počas najbližších dvoch mesiacov bude cestovať po Francúzsku, aby sa vo vybraných mestách zúčastnil na debatách a stretával s občanmi.



Prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že Francúzi si od tejto celoštátnej debaty veľa nesľubujú. Z ankety, ktorej výsledky zverejnili spravodajský portál France Info a denník Le Monde, vyplýva, že sedem z desiatich opýtaných Francúzov si myslí, že debaty neprinesú úžitok.



Na Macronov list medzičasom reagoval aj jeden z lídrov hnutia žltých viest, ich "hovorca" Benjamin Cauchy, ktorý debatu spochybnil ešte pred jej začiatkom. Líder krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon po zverejnení Macronovho listu v nedeľu večer na sociálnej sieti Twitter napísal, že nejde "o veľkú diskusiu, ale o veľký rozvrat", pretože rozhodnutia aj tak bude prijímať vláda.



Komunistický denník L'Humanité vo svojom pondelkovom vydaní označil Macronov list za ďalšiu provokáciu smerom k "žltých vestám".



Ako vyplýva z reakcií na sociálnych sieťach, časť verejnosti Macronovu iniciatívu a jeho otvorený list víta, považuje ho za veľmi ústretový a obsahujúci to, čo od vedenia krajiny žiadajú nielen "žlté vesty", ale aj občania, ktorí sa s týmto hnutím názorovo nestotožnili. Táto časť Francúzov si myslí, že ak hnutie žltých viest bude pokračovať, bude zo znamenať, že chcú len konfrontáciu a že využijú každú zámienku, aby ničili životnú úroveň svojich spoluobčanov.



Hnutie žltých viest viedlo k oživeniu nespokojnosti zástupcov viacerých profesií vrátane policajtov a učiteľov. Kým policajti v rámci svojho protestného hnutia "modrých gyroskopov" žiadajú revalorizáciu platov a reorganizáciu polície, učiteľské hnutie "červených pier" chce zlepšenie postavenia vyučujúceho, rast miezd, zníženie počtu žiakov v triedach a posilnenie pomocného personálu. Nespokojní sú aj nemocniční lekári a zdravotnícky personál.