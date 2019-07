Macron vyzval Irán na okamžité zníženie zásob obohateného uránu

Šéf Elyzejského paláca to povedal deň po tom, ako Teherán potvrdil prekročenie povoleného limitu zásob nízko obohateného uránu, stanovený medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015.

Paríž 2. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok Irán, aby "okamžite" znížil svoje zásoby obohateného uránu. Šéf Elyzejského paláca to povedal deň po tom, ako Teherán potvrdil prekročenie povoleného limitu zásob nízko obohateného uránu, stanovený medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015. Irán takto reagoval na nové sankcie zo strany Spojených štátov.



Macron vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP, uvádza, že informáciu o prekročení limitu stanovenom v dohode so svetovými veľmocami z roku 2015 "prijal so znepokojením". Zároveň vyzval Irán, "aby okamžite zvrátil toto prekročenie a zdržal sa akýchkoľvek iných krokov, ktoré by ohrozili jeho jadrové záväzky".



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok potvrdila, že Irán prekročil 300-kilogramový limit zásob nízko obohateného uránu, čo je hranica stanovená medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015.



MAAE "1. júla overila, že celkové iránske zásoby obohateného uránu prekročili 300 kilogramov", uviedol hovorca tejto agentúry so sídlom vo Viedni po tom, ako Teherán oznámil prekročenie limitu v reakcii na nové americké sankcie.