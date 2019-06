Macron vyzval Irán na zodpovedný prístup k jadrovej dohode

Stupňovanie napätia okolo jadrového programu Teheránu podľa Macrona nikomu neprospieva.

Paríž 17. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v pondelok Irán na trpezlivý a zodpovedný prístup po tom, ako Teherán oznámil, že prekročí limit pre zásoby uránu, ktorý stanovila medzinárodná dohoda o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyhlásenia, ktoré dnes Irán vydal, ma zarmútili," povedal Macron. "Dôrazne vyzývame Irán, aby sa správal trpezlivo a zodpovedne."



Šéf Elyzejského paláca sa tak vyjadril v Paríži na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Stupňovanie napätia okolo jadrového programu Teheránu podľa Macrona nikomu neprospieva. "Škodí to záujmom samotných Iráncov, takisto aj medzinárodnému spoločenstvu," povedal francúzsky prezident. Paríž a jeho partneri podľa neho urobia všetko pre to, aby Irán od prekročenia limitu odradili.



Iránsky prezident Hasan Rúhání v pondelok varoval, že zostáva už len obmedzený čas na záchranu medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015.



"Súčasná situácia je veľmi kritická a Francúzsko a iné strany (dohody) majú už len veľmi obmedzenú možnosť, aby zohrali svoju historickú úlohu pre záchranu tejto dohody. Kolaps dohody by bezpochyby nebol v prospech Iránu, Francúzska, tohto regiónu ani sveta," dodal počas stretnutia s novým francúzskym veľvyslancom v Teheráne Philippom Thiebaudom.



Hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí predtým uviedol, že Irán prekročí o desať dní limit pre zásoby uránu stanovený dohodou, ktorú Irán uzavrel so svetovými veľmocami. Konštatoval, že jeho krajina už štvornásobne zvýšila svoju produkciu nízkoobohateného uránu.



Irán už v máji 2019 oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami.



Medzinárodná dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.



Americký prezident Donald Trump však od dohody odstúpil už v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 USA sankcie voči Iránu ešte sprísnili, keď zrušili všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy. Napätie medzi oboma krajinami sa odvtedy stupňuje.