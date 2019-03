Macron vyzval na reformu Schengenu a agentúru na ochranu demokracii

Nikdy od druhej svetovej vojny nebola Európa taká potrebná. A napriek tomu nebola Európa nikdy v takom ohrození, napísal Macron.

Paríž 4. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok načrtol svoju víziu pre budúcnosť Európskej únie, keď vyzval na reformu schengenského priestoru a na zriadenie novej agentúry, ktorá by mala na starosti "ochranu demokracií" pred kybernetickými útokmi a falošnými správami. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Macron vo vopred zverejnenom príspevku, ktorý by v utorkových vydaniach mali zverejniť denníky vo všetkých členských krajinách EÚ, tiež zopakoval apel na väčšinu bezpečnostnú spoluprácu v Európe a zdôraznil potrebu spoločnej azylovej politiky pre riešenie migrantskej krízy.



"Nikdy od druhej svetovej vojny nebola Európa taká potrebná. A napriek tomu nebola Európa nikdy v takom ohrození," napísal Macron.



"Európska agentúra na ochranu demokracií by poskytla európskych odborníkov každému členskému štátu, aby mohol chrániť svoj volebný proces proti kyberútokom a manipulácii," citovala ho AFP.



Zakázané by podľa Macrona malo byť financovanie európskych politických strán zo zahraničia, pričom členovia Únie by sa mali dohodnúť na predpisoch zakazujúcich "nenávistné a násilnícke prejavy na internete".



Francúzsky líder necelé tri mesiace pred eurovoľbami predkladá akčný plán zameraný na zreformovanie EÚ, založený na ambíciách slobody, ochrany a pokroku, píše DPA. V rámci ďalekosiahlych návrhov pre hospodársku a obrannú politiku požaduje napríklad uprednostňovanie európskych podnikov pri verejnom obstarávaní.



Cieľmi európskej politiky musia byť podľa Macrona tiež "výšenie vojenských výdavkov, uplatniteľnosť ustanovenia o vzájomnej obrane, Európska bezpečnostná rada na prípravu spoločných rozhodnutí, zahŕňajúca aj Britániu". Macron okrem toho navrhuje spoločnú pohraničnú políciu a európsky azylový úrad.



Macron už v prejave v septembri 2017 apeloval na "nový začiatok pre suverénnu, jednotnú a demokratickú Európu". Jeho nová iniciatíva prichádza len niekoľko týždňov pred stanoveným termínom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Vo svojom príspevku pre denníky avizuje, že chce do konca roku 2019 so zástupcami inštitúcií a štátov EÚ iniciovať "Konferenciu o Európe".