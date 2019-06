Macron vyzval Trumpa, aby objasnil svoju pozíciu voči EÚ

Steve Bannon, bývalý poradca Bieleho domu, sa aktívne pokúša o vytvorenie nacionalistickej aliancie v Európe a Macron ho nedávno obvinil zo snahy o rozloženie Európy.

Washington 24. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Donalda Trumpa, aby "objasnil svoju pozíciu" voči Európskej únii, ktorá sa opakovane stáva terčom uštipačných poznámok amerického prezidenta.



"Je zrejmé, že máme nejaké nejasnosti, najmä keď sa pozeráte na Trumpovu pozíciu v súvislosti s brexitom a na skutočnosť, že propaguje tvrdý brexit," povedal Macron v rozhovore pre periodikum New Yorker, zverejnenom v pondelok. "Myslím si, že musí objasniť svoj postoj voči Európe," uviedol.



Ako pripomenula agentúra AFP, rozhovor sa uskutočnil na pozadí nedávnych volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých Macronova centristická vládnuca strana Republika v pohybe skončila na druhom mieste, tesne za krajne pravicovým Národným združením Marine Le Penovej.



"V európskom meradle je nové to, že všade dochádza k nárastu extrémizmu, prichádzajúceho najmä od krajnej pravice," odpovedal Macron na otázku o výsledku májových volieb.



"Pred niekoľkými mesiacmi si mnoho ľudí myslelo, že táto nová koalícia krajnej pravice by mohla mať v Európskom parlamente väčšinu alebo by mohla blokovať väčšinu, čo sa nestalo," povedal.



Podľa Macrona ide o jeden z pozitívnych výsledkov týchto volieb, aj keď im podľa jeho slov veľmi napomohli "zahraničné vplyvy". Na otázku, či medzi tieto zahraničné vplyvy radí aj Trumpa, Macron odpovedal: "Nie, pretože Trumpa a Bannona úplne nespájam."



Steve Bannon, bývalý poradca Bieleho domu, sa aktívne pokúša o vytvorenie nacionalistickej aliancie v Európe a Macron ho nedávno obvinil zo snahy o "rozloženie" Európy.



V rozhovore pre televíziu NBC, ktorý bol odvysielaný cez víkend, sa amerického prezidenta pýtali na európske úsilie udržať nažive jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015, od ktorej Trump vlani odstúpil. "Nestarám sa o Európanov," povedal Trump. "Európania chodia von a zarábajú veľa peňazí. Európania sú v poriadku."



"... My sme k Európe veľmi dobrí. Staráme sa o nich. (Čo sa týka) NATO, vynakladáme veľké sumy, neprimerané sumy. Pokiaľ ide o obchod, Európska únia nás skutočne dlhodobo využíva," dodal Trump.