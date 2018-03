Zeman zablahoželal Putinovi k jeho znovuzvoleniu za prezidenta

V. Putina podľa ústrednej volebnej komisie podporilo takmer 77 percent voličov.

Praha 19. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman zablahoželal v pondelok Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu za ruského prezidenta.



"Vaše presvedčivé víťazstvo svedčí o tom, že drvivá väčšina Rusov preferuje stabilitu, predvídateľnosť a perspektívnosť, ktoré stelesňujete," uviedol Zeman v gratulačnom telegrame s tým, že silná voličská podpora Putinovi je taktiež odrazom dôvery, ktorú v neho ruskí občania ako v prezidenta vkladajú.



Český prezident sa vyslovil za budovanie a prehlbovanie obojstranne výhodných vzťahov s Ruskom, založených na úprimnosti, vzájomnom rešpekte a konkrétnej spolupráci. "Bude mi preto úprimným potešením pokračovať aj v ďalších rokoch v priateľských, otvorených a produktívnych osobných kontaktoch," napísal Zeman v telegrame zverejnenom na oficiálnej webovej stránke Pražského hradu.



Svetoví lídri zagratulovali Putinovi k volebnému víťazstvu



Svetoví lídri zablahoželali ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho drvivému víťazstvu v nedeľňajších voľbách novej hlavy štátu. Informovala o tom v pondelok agentúra TASS s odvolaním sa na Kremeľ.



Putin telefonoval s viacerými náprotivkami - azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, arménskym prezidentom Seržom Sarkisjanom, bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, kirgizským prezidentom Sooronbajom Žeenbekovom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, tadžickým prezidentom Emomalim Rachmonom, uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom, ako aj s indickým premiérom Naréndrom Módím a japonským premiérom Šinzóom Abem.



"Lídri srdečne pogratulovali Putinovi k jeho jednoznačnému víťazstvu vo včerajších prezidentských voľbách a popriali mu ďalšie úspechy v tomto zodpovednom štátnickom úrade. Konverzácia sa sústredila na hlavné body vývoja bilaterálnych vzťahov, ako aj na medzinárodnú agendu," uviedol Kremeľ.



Prezident dostáva tiež písomné gratulácie od zahraničných lídrov. Medzi nimi sú telegramy od lídrov Venezuely, Kazachstanu, Kuby, Turkménska, Moldavska či Maďarska. Svoj pozdrav zaslal aj saudskoarabský kráľ Salmán, ktorý ruskému ľudu zároveň poprial stabilný rozvoj a prosperitu.



Putina podľa ústrednej volebnej komisie podporilo takmer 77 percent voličov. Na druhom mieste skončil nominant Komunistickej strany Ruska Pavel Grudinin (KPRF) so ziskom 11,8 percenta hlasov, tretiu pozíciu obsadil so ziskom 5,7 percenta líder Liberálno-demokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimir Žirinovskij.



Volebná účasť dosiahla 67,5 percenta.



Macron želá Rusku po Putinovom víťazstve vo voľbách modernizáciu



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zaželal v pondelok Rusku úspech v jeho politickej, demokratickej, ekonomickej a spoločenskej modernizácii po tom, ako Vladimir Putin vyhral v nedeľu prezidentské voľby.



V telefonickom rozhovore s Putinom pripomenul Macron svoju oddanosť "konštruktívnemu dialógu" medzi Ruskom, Francúzskom a Európou, uviedol úrad francúzskeho prezidenta vo vyhlásení.



Macron vyzval ruské úrady, aby "objasnili úlohy" v prípade otrávenia bývalého ruského špióna v Británii a aby "určite stiahli kontrolu nad potenciálnymi programami" nedeklarovanými Organizácii pre zákaz chemických zbraní.



Francúzsky prezident taktiež vyjadril znepokojenie nad situáciou v severosýrskom meste Afrín a v regióne Ghúta neďaleko sýrskeho hlavného mesta Damask. Vyzval Rusko, aby urobilo všetko pre zastavenie bojov a zamedzenie stratám na životoch civilistov v týchto oblastiach.



Agentúra AP pripomína, že Putin v pondelok na stretnutí so svojimi protikandidátmi v Kremli vyzval všetky politické sily v Rusku na zjednotenie s cieľom vyriešiť problémy krajiny. Hlavný je podľa neho boj proti chudobe a zmenšenie rozdielov medzi bohatými a chudobnými. Taktiež vyhlásil, že jeho krajina sa bude snažiť o konštruktívne vzťahy s inými štátmi a nezapojí sa do pretekov v zbrojení.