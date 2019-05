Reakcie politikov na rozhodnutie T. Mayovej

Britská premiérka Theresa Mayová v piatok oznámila, že 7. júna odstúpi z postu šéfky Konzervatívnej strany.

Paríž/Berlín 24. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ocenil v piatok guráž odstupujúcej britskej premiérky Theresy Mayovej pri hľadaní spôsobov, ako implementovať dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Súčasne vyzval na urýchlené objasnenie ďalších krokov týkajúcich sa brexitu. Informovala o tom rozhlasová stanica Europe 1.



Macron ocenil, že v snahe implementovať dohodu o brexite, ktorú Británia uzavrela s EÚ, sa Mayová riadila záujmami svojej krajiny a rešpektovala pritom aj partnerov z EÚ.



Vo svojom vyhlásení zverejnenom Elyzejským palácom Macron uviedol, že "je priskoro špekulovať o dôsledkoch" Mayovej rozhodnutia.



Zdôraznil, že princípy EÚ sa budú aplikovať aj naďalej, pričom prioritou bude hladké fungovanie EÚ, čo si podľa Macrona vyžaduje, aby Británia vysvetlila svoj ďalší postup vo veci brexitu.



Macron reagoval na Mayovej piatkové oznámenie, že 7. júna odstúpi z postu šéfky Konzervatívnej strany. Uviedla tiež, že dočasne zostane vo funkcii premiérky, až kým nebude zvolený nový líder konzervatívcov. Ten sa následne stane premiérom, a to aj bez potreby usporiadania parlamentných volieb.



Mayová vo svojom príhovore konštatovala, že bude vždy "hlboko ľutovať", že sa jej nepodarilo zabezpečiť odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Merkelová rešpektuje Mayovej rozhodnutie odstúpiť

Nemecká kancelárka Angela Merkelová prijala piatkové rozhodnutie o odstúpení britskej premiérky Theresy Mayovej z vedenia Konzervatívnej strany "s rešpektom". A v súvislosti s riadeným brexitom bude úzko spolupracovať s jej nástupcom. Novinárom to povedala Merkelovej hovorkyňa Martina Fietzová.



Merkelová i Mayová podľa nej vždy "spolupracovali v dobrom a dôveryhodnom" pracovnom vzťahu a budú tak pokračovať aj naďalej, pokým bude Mayová v úrade.



"My, a aj EÚ ako celok, máme záujem o dobré riešenie, ktoré vzíde v Británii", pokiaľ ide o otázku brexitu. A to znamená "riadený odchod". Merkelová zdôraznila, že "Berlín si s britskou vládou želá udržať úzku spoluprácu a úzky vzťah".



Nemecká vláda podľa nej o možnom nástupcovi britskej premiérky špekulovať odmieta. "Vývoj v zásade závisí od domáceho politického vývoja v Británii," dodala podľa agentúry AFP hovorkyňa Fietzová.