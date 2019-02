Macron zvažuje referendum ako odpoveď na krízu vyvolanú žltými vestami

Le Journal du Dimanche citoval zdroje blízke prezidentovi, podľa ktorých je Macron pripravený vypísať referendum na deň volieb do Európskeho parlamentu, ktoré vo Francúzsku prebehnú 26. mája.

Paríž 4. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvažuje možnosť vypísania referenda na prekonanie krízy, ktorú v krajine spôsobili protesty tzv. žltých viest. Uviedla v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske médiá.



Nedeľník Le Journal du Dimanche v tejto súvislosti citoval "zdroje blízke prezidentovi", podľa ktorých je Macron pripravený vypísať referendum na deň volieb do Európskeho parlamentu, ktoré vo Francúzsku prebehnú 26. mája.



V sobotu sa konalo v poradí už dvanáste kolo protestov žltých viest, počas ktorého vyšlo do ulíc v mestách po celom Francúzsku okolo 58.600 demonštrantov. Aj tentoraz boli protestné pochody sprevádzané menšími konfrontáciami medzi protestujúcimi a poriadkovými silami, predovšetkým v Paríži.



Obsahom možného referenda by boli zrejme niektoré inštitucionálne otázky, ako napríklad zníženie počtu poslancov Národného zhromaždenia (jedna z hlavných požiadaviek "žltých viest"), zohľadnenie takzvaného prázdneho, čiže protestného hlasu vo voľbách a obmedzenie prekrývajúcich sa mandátov zvolených politikov.



"Prezident nič nevylučuje, ale zatiaľ ešte o ničom nerozhodol," povedala ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová. Vypísanie referenda by uvítala na jún alebo september, aj preto, aby všeľudové hlasovanie nezatienilo dôležitosť eurovolieb.



Od vzniku Piatej republiky v roku 1958 prezident môže vyhlasovať referendá, ale túto právomoc zatiaľ využil iba deväťkrát. Naposledy tak urobil v roku 2005 prezident Jacques Chirac, ktorý vypísal referendum o novej európskej ústave.