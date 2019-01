Macronov bývalý poradca neoprávnene používal diplomatické pasy

Vyšetrovaním sa zistilo, že Benalla tieto doklady mal a používal aj po svojom prepustení zo zamestnania v Elyzejskom paláci, ktoré súviselo s kauzou zo začiatku mája 2018.

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzska polícia vo štvrtok zadržala a vzala do vyšetrovacej väzby bývalého poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Alexandre Benalla je vyšetrovaný v súvislosti s podozrením z neoprávneného používania diplomatických pasov, informoval spravodajský portál LCI.



Vyšetrovaním sa zistilo, že Benalla tieto doklady mal a používal aj po svojom prepustení zo zamestnania v Elyzejskom paláci, ktoré súviselo s kauzou zo začiatku mája 2018, keď počas protestu na parížskom námestí Place de la Contrescarpe zaútočil na ženu a muža.



Tento incident vyvolal vo Francúzsku politickú krízu a prejavil sa aj ako jeden z faktorov, ktoré prispeli k zníženiu Macronovej obľúbenosti u voličov.



Riaditeľ Macronovej kancelárie Patrick Strzoda, ktorý v stredu v tejto kauze vypovedal pred výborom francúzskeho Senátu, uviedol, že Benalla po svojom prepustení z prezidentského paláca neoprávnene použil svoj diplomatický pas najmenej 20-krát, a to v čase 1. augusta do 31. decembra 2018.



Strzoda dodal, že na Benallovo meno boli vystavené dva služobné pasy: prvý v júni 2016, ešte pred jeho príchodom do Elyzejského paláca, a druhý 28. júna 2018. Ich platnosť bola zrušená k 31. júlu 2018.



Strzoda pripustil, že Benalla zjavne ťažil z "chýb v systéme".



Nové podozrenia v tejto kauze sa objavili krátko pred Vianocami, keď francúzska tlač priniesla články o tom, že Benalla na jeseň cestoval do Čadu a Kamerunu a stretol sa tam s vysoko postavenými vládnymi úradníkmi, pričom počas ciest využíval diplomatické pasy.