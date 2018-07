Macronov poradca útočil na demonštrantov, prokuratúra ho vyšetruje

Macronovho poradcu Alexandra Benallu zachytil na video študentský aktivista pri tom, ako počas protestu na parížskom námestí Place de la Contrescarpe útočil na ženu a muža.

Paríž 19. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron čelí vo svojej vlasti kritike zo strany verejnosti i opozičných politikov za to, ako reagoval na správanie jedného zo svojich bezpečnostných poradcov, ktorý počas prvomájových protestov útočil na demonštrantov.



Macronovho poradcu Alexandra Benallu zachytil na video študentský aktivista pri tom, ako počas protestu na parížskom námestí Place de la Contrescarpe útočil na ženu a muža. Poradcu neskôr identifikoval denník Le Monde. Francúzka prokuratúra vo štvrtok oznámila, že Benallu v súvislosti s údajným napadnutím predbežne vyšetruje, informovala spravodajská stanica BBC.



Poradca má na uvedenom zázname policajnú prilbu, nie však uniformu poriadkovej polície. Na videu vidno, ako chytil za krk jednu účastníčku protestu, ktorú následne ťahal po ulici a zmizol z dosahu kamery. Krátko na to sa však na videu opäť objaví a zaútočí na ďalšieho demonštranta, tentokrát mladého muža, ktorého sa predtým snažila spacifikovať polícia. Muža poradca udieral do hlavy a keď spadol, stúpil mu na brucho. Poriadková polícia stojaca obďaleč nijako nezasiahla.



Hovorca Elyzejského paláca Bruno Roger-Petit podľa agentúry DPA uviedol, že Alexandre Benalla mal povolenie pridať sa k polícii zasahujúcej na prvomájových protestoch ako pozorovateľ. Dodal však, že zjavne prekročil svoje právomoci. Benallovi preto v období 4.-19. mája pozastavili výkon funkcie bez nároku na plat, neskôr ho tiež zbavili práva zaisťovať bezpečnosť na akciách s účasťou prezidenta.



Udelený trest opísal hovorca ako "najvážnejšiu sankciu", akú kedy popredný zamestnanec Elyzejského paláca dostal, a za "posledné varovanie pred prepustením".



Opoziční poslanci vyzvali úrady na prísnejší trest a sťažovali sa na dvojaké štandardy, platiace pre bežných ľudí a pre prezidentský palác.