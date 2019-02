Macronova popularita rastie, protesty žltých viest slabnú

Pre Macrona sú protesty najväčšou skúškou počas jeho pôsobenia v prezidentskom úrade.

Paríž 25. februára (TASR) - Popularita francúzskeho prezidenta Emmanula Macrona sa znovu zvýšila na úroveň, akú mal pred vypuknutím protestov tzv. "žltých viest" v polovici novembra, pretože podpora hnutia už slabne. V pondelok to ukázal prieskum verejnej mienky inštitútu Odoxa.



Podiel ľudí, ktorí pokladajú Macrona za dobrého prezidenta, stúpol tento mesiac na 32 percent - takúto popularitu dosahoval, keď sa protesty začali, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na inštitút.



Macronova popularita teda pomaly stúpa, pričom najnižšiu mieru, 27 percent, dosahovala v decembri, keď protestujúci v centre Paríža a ďalších mestách najviac vyčíňali, rozbíjali okná a podpaľovali autá.



Pre Macrona sú protesty najväčšou skúškou počas jeho pôsobenia v prezidentskom úrade. Začali sa pre zvyšovanie životných nákladov Francúzov, ale rozrástli sa na širšie hnutie proti tomuto 41-ročnému bývalému investičnému bankárovi a jeho propodnikateľským reformám.



Prieskum verejnej mienky ukázal, že 55 percent opýtaných si myslí, že protesty by mali prestať - je to prvýkrát, čo sa jasná väčšina vyslovila za ich zastavenie.



Každotýždenné demonštrácie protestujúcich - pomenovaných podľa viditeľných žltých viest, ktoré musia mať francúzski motoristi povinne v autách - sú vo všeobecnosti čoraz menšie a menej násilné v porovnaní so svojím vrcholom v decembri. Vtedy zažila francúzska metropola Paríž jedny z najhorších prejavov výtržností, vandalstva a rabovania za posledné desaťročia.



Počty protestujúcich však v sobotu 23. februára mierne narástli; ministerstvo vnútra odhadlo, že po celej krajine sa na demonštráciách už 15. víkend po sebe zúčastnilo okolo 46.600 ľudí.



Prezidentova popularita sa zotavila aj vďaka tomu, že jeho vláda sa zaviazala, že bude ráznejšie reagovať na násilie protestujúcich, a Macron tiež začal po celom Francúzsku sériu debát zameraných na nadviazanie kontaktu s voličmi, predovšetkým na vidieku.



Macrona privítali v sobotu na každoročnej farmárskej prehliadke v Paríži prevažne srdečne; celé hodiny sa prechádzal v davoch ľudí a pomedzi zvieratami, pričom verejnosť si s ním robila selfie zábery a farmári sa s ním uvoľnene rozprávali.



Bol to ostrý kontrast s predchádzajúcim rokom, keď sa ako prezident prvýkrát objavil na farmárskej prehliadke a vypískali ho. Tieto prehliadky sú udalosťou, ktorú francúzski politici nemôžu vynechať.



Prieskum inštitútu Odoxa sa uskutočnil na internete 20.-21. februára medzi 1000 respondentmi pre rozhlasovú stanicu France Inter, noviny Presse Régionale a časopis L'Express.