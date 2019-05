Macronova strana žiada bilión eur na ekológiu do roku 2024

Vo volebnom programe LREM sa uvádza, že tieto zdroje by boli stimuláciou rozvoja čistej energie a dopravy a umožnili by aj preškolenie zamestnancov na prechod na ekologické hospodárstvo.

Brusel 9. mája (TASR) - Strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM) urobila z ekológie najvyššiu prioritu svojho programu pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) a požaduje, aby EÚ do roku 2024 vynaložila najmenej bilión eur na environmentálne opatrenia. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Vo volebnom programe LREM, ktorý bol zverejnený v stredu, sa uvádza, že tieto zdroje by boli stimuláciou rozvoja čistej energie a dopravy a umožnili by aj preškolenie zamestnancov na prechod na ekologické hospodárstvo.



Macronova strana pred nadchádzajúcimi eurovoľbami (23. - 26. 5.) vyzvala taktiež na zastavenie používania herbicídu glyfosát v EÚ do roku 2021 a na zníženie používania pesticídov o polovicu do roku 2025.



"Sme posledná generácia, ktorá ešte môže konať. Sme tiež prví, ktorí majú k dispozícii riešenia na zosúladenie ekológie s hospodárstvom, životným prostredím a poľnohospodárstvom," uvádza sa v predvolebnom programe LREM. Strana v tejto súvislosti zdôraznila, že preorientovanie sa na zelenú politiku je jej veľkou prioritou.



Program strany, ktorý koordinuje bývalá ministerka zahraničných vecí Nathalie Loiseauová, bude oficiálne predstavený verejnosti vo štvrtok. Loiseauová patrí do skupiny Macronových najbližších spolupracovníkov.



Medzi ďalšie návrhy LREM patrí zavedenie minimálnej európskej mzdy, vytvorenie agentúry na ochranu demokracie, podpora pre posilnenie študentského výmenného programu Erasmus, reforma schengenského priestoru či vytvorenie spoločnej európskej pohraničnej polície. Tieto návrhy vychádzajú zo širších plánov prezidenta Macrona týkajúcich sa fungovania EÚ, ktoré predstavil v marci tohto roka.



Strana LREM sa zároveň netají ambíciou poraziť v eurovoľbách politické zoskupenie, ktorému šéfuje Marine Le Penová. DPA pripomenula, že Le Penovej Národné zhromaždenie (RN) a protiimigračne zameraná Dánska ľudová strana sa dohodli na vytvorení novej aliancie euroskeptických, väčšinou extrémne pravicových strán v EP v nádeji, že v novom zákonodarnom zbore EÚ získajú viac kresiel.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)