Macronov bývalý poradca neoprávnene používal diplomatické pasy

Paríž 18. januára (TASR) - Alexandre Benalla, bývalý bezpečnostný poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, bol v piatok obvinený z nezákonného používania diplomatických pasov. Informovala o tom agentúra AFP.



Rozhlasová stanica Europe 1 uviedla, že na základe rozhodnutia súdu je Benalla pod kontrolou justičných orgánov a je povinný raz za mesiac sa hlásiť príslušnému sudcovi.



Vyšetrovanie v kauze pasov sa voči Benallovi začalo vo štvrtok a súvisí so zisteniami, že aj po prepustení z Elyzejského paláca v auguste tohto roku naďalej používal služobné diplomatické pasy.



Benalla okrem kauzy neoprávneného používania služobných pasov čelí aj ďalším obvineniam, ktoré súvisia s jeho násilným a neoprávneným zásahom voči účastníkom prvomájovej demonštrácie v Paríži. Zistenia, že Macronovo okolie o tomto incidente vedelo, ale Benallu neprepustilo, vyvolali hnev Macronových oponentov i pomerne veľkej časti verejnosti.



Nové podozrenia v kauze Benalla sa objavili krátko pred Vianocami, keď francúzska tlač priniesla články o tom, že Benalla na jeseň cestoval do Čadu a Kamerunu a stretol sa tam s vysoko postavenými vládnymi úradníkmi, pričom počas ciest využíval diplomatické pasy vydané na svoje meno. Benalla sa bránil tvrdením, že tam vycestoval legitímne ako obchodný konzultant.



Benalla tvrdí, že diplomatické pasy na svoje meno vrátil krátko po tom, ako ho vlani v auguste prepustili z Elyzejského paláca, ale že mu ich nemenovaný úradník paláca vlani v októbri vrátil.



Riaditeľ Macronovej kancelárie Patrick Strzoda, ktorý v stredu v tejto kauze vypovedal pred výborom francúzskeho Senátu, uviedol, že Benalla po svojom prepustení neoprávnene použil svoj diplomatický pas najmenej 20-krát, a to v čase 1. augusta do 31. decembra 2018.



Strzoda dodal, že na Benallovo meno boli vystavené dva služobné pasy: prvý v júni 2016, ešte pred jeho príchodom do Elyzejského paláca, a druhý 28. júna 2018. Ich platnosť bola zrušená k 31. júlu 2018.



Strzoda pripustil, že Benalla zjavne ťažil z "chýb v systéme".



Benalla, ktorý sa v minulosti živil aj ako vyhadzovač, začal pracovať ako ochrankár pre Macrona v roku 2016 počas predvolebnej kampane. Po Macronovom zvolení za prezidenta bol Benalla v máji roku 2017 poverený bezpečnostnými úlohami v prezidentskom paláci.