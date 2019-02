Macronovho poradcu Benallu vzali do väzby

Incident na Place de la Contrescarpe vyvolal vo Francúzsku politickú krízu a bol aj jedným z faktorov, ktoré prispeli k zníženiu Macronovej obľúbenosti u voličov.

Paríž 20. februára (TASR) - Alexandra Benallu, bývalého poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, vzali v utorok večer do cely predbežného zadržania. Predchádzalo tomu predvolanie pred sudcu, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním útoku z 1. mája 2018. Na svojom webe o tom informoval denník Le Figaro.



Prokuratúra žiadala Benallovo vzatie do cely predbežného zadržania po tom, ako spravodajský portál Mediapart zverejnil záznam rozhovoru medzi Benallom a Vincentom Crasem, ktorý je v prípade spoluobvinený. K ich rozhovoru došlo 26. júla minulého roku, keď už boli obaja muži obvinení a mali súdny zákaz kontaktovať sa.



V súvislosti so zverejnením tejto nahrávky prokuratúra zrušila predchádzajúce nariadenie, podľa ktorého bol Benalla na slobode, ale pod dohľadom justičných úradov.



Podľa Benallovho advokáta však prokuratúra nemala dôvod na vzatie jeho mandanta do predbežnej väzby.



V kauze útoku na dvoch ľudí na námestí Place de la Contrescarpe, ktorý sa odohral 1. mája 2018, bolo obvinenie vznesené voči Benallovi i voči ďalšej osobe — Vincentovi Craseovi. Benalla je okrem toho obvinený, že aj po svojom prepustení zo služieb Elyzejského paláca neoprávnene používal služobné pasy.



K týmto obvineniam sa najnovšie pridalo aj podozrenie v súvislosti s uzavretím zmluvy s ruským oligarchom Iskanderom Machmudovom, ktorého sa mal podľa španielskej justície dopustiť rozsiahlej trestnej činnosti. Benallovou kauzou sa zaoberala vyšetrovacia komisia francúzskeho Senátu, ktorá v stredu zverejní svoju záverečnú správu.



Incident na Place de la Contrescarpe vyvolal vo Francúzsku politickú krízu a bol aj jedným z faktorov, ktoré prispeli k zníženiu Macronovej obľúbenosti u voličov.



Benalla, ktorý sa v minulosti živil aj ako vyhadzovač, začal pracovať ako ochrankár pre Macrona počas predvolebnej kampane v roku 2016. Po Macronovom zvolení za prezidenta bol Benalla v máji 2017 poverený bezpečnostnými úlohami v prezidentskom paláci.