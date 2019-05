Maďarská krajná pravica zorganizovala protest proti zločinom Rómov

Do mesta prišli aj stovky Rómov na protidemonštráciu. Pripomínali si ňou i sériu vrážd Rómov, ku ktorým došlo v Maďarsku pred desaťročím.

Budapešť 22. mája (TASR) - Niekoľko stoviek stúpencov maďarskej krajnej pravice sa v utorok zišlo v meste Törökszentmiklós na východe Maďarska, aby tam protestovalo proti "rómskej kriminalite". Zhromaždenie, na ktoré podľa agentúry AP prišlo približne 400 ľudí, zvolalo radikálne Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).



Do mesta prišli aj stovky Rómov na protidemonštráciu. Pripomínali si ňou i sériu vrážd Rómov, ku ktorým došlo v Maďarsku pred desaťročím. Udalosti z rokov 2008 a 2009 traumatizovali spoločnosť a zároveň prispeli k vzostupu krajnej pravice.



K násiliu počas utorňajších protestov v Törökszentmiklósi nedošlo, približuje agentúra Reuters.



Radikálne Hnutie naša vlasť protest v meste Törökszentmiklós, v ktorom tvoria chudobné rómske rodiny veľkú časť obyvateľstva, zvolalo po nedávnej bitke medzi Rómom a nerómskymi obyvateľmi, ktorá sa strhla v miestnom bare. Incident niekto nakrútil a videozáznam z neho sa následne masívne šíril na sociálnych sieťach, a to aj práve prostredníctvom predsedu Hnutia naša vlasť Lászlóa Toroczkaiho.



Hnutie naša vlasť založili vlani bývalí členovia pôvodne krajne pravicovej strany Jobbik, kedysi známej aj vďaka svojim tvrdým protirómskym postojom. V posledných rokoch sa však Jobbik posunul viac k politickému stredu a radikálne postoje zmiernil.



"Údajne strachujúci sa Rómovia nás všetkých ohrozujú... Čo však vidím, sú tisíce maďarských krajanov žijúcich v strachu z týchto zločincov," povedal Toroczkai zhromaždeným demonštrantom, medzi ktorými bolo množstvo oholených potetovaných mužov v čiernom oblečení.



Hnutie naša vlasť, ktoré sa otvorenie spája s nacistickými či radikálnymi skupinami, vyzýva maďarskú vládu, aby zakročila proti "cigánskemu zločinu", čo je termín, ktorý svojho času zaviedol práve Jobbik.



Samotní Rómovia odmietajú kriminalizáciu svojej komunity pre zločiny, ktoré spáchala len hŕstka z nich. Za Toroczkaiho prítomnosťou v Törökszentmiklósi vidia ich predstavitelia možné politikárčenie pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, analyzuje Reuters.