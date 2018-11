Maďarská opozícia požaduje včlenenie krajiny do Európskej prokuratúry

Strany maďarského opozičného bloku Maďarská socialistická strana (MEZSP) a Dialóg (Párbeszéd) po prijatí príslušných rozhodnutí pôjdu do budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu zrejme spoločne.

Budapešť 5. novembra (TASR) - Strany maďarského opozičného bloku Maďarská socialistická strana (MEZSP) a Dialóg (Párbeszéd) po prijatí príslušných rozhodnutí pôjdu do budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu zrejme spoločne, oznámil v pondelok v severomaďarskom meste Eger spolupredseda Dialógu Gergely Karácsony.



Podľa agentúry MTI spolupredseda na tlačovej konferencii povedal, že kľúčovou témou kampane bloku bude včlenenie Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO).



"Ďalšou dôležitou otázkou pre nás bude, ako zmeniť Maďarsko, aby podporné fondy Európskej únie poslúžili skutočne spoločenskej kohézii a posilneniu konkurencieschopnosti ekonomiky, namiesto financovania mocenskej mašinérie, ktorá v uplynulých ôsmich rokoch vzdialila našu krajinu od západoeurópskych demokracií," zdôraznil Karácsony.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach