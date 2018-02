Maďarská polícia bude prísnejšie kontrolovať autobusy a kamióny

Hliadky sa sústredia na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa riadenia vozidiel, povinnej doby odpočinku či prevozu nebezpečného nákladu.

Budapešť 26. februára (TASR) - Maďarskí policajti budú od pondelka do nedele prísnejšie kontrolovať autobusy a ťažké nákladné autá, a to na celom území krajiny. Informovala o tom na svojej webovej stránke maďarská polícia.



Akciu organizujú v súlade s ročným plánom kontrol medzinárodnej stavovskej organizácie TISPOL združujúcej dopravné polície európskych krajín.



Hliadky sa sústredia na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa riadenia vozidiel, povinnej doby odpočinku či prevozu nebezpečného nákladu. Kontrolovať sa bude aj legálnosť vstupu cudzincov do krajiny a ich pobytu v nej.



Policajti sa tiež zamerajú na trestné činy súvisiace s ilegálnou migráciou, prevádzačstvom, drogami, zbraňami a na majetkovú kriminalitu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach