Maďarská polícia: Ilegálna migrácia pokračuje, hranice treba chrániť

Budapešť 3. októbra (TASR) - Aj po uzatvorení štátnych hraníc je potrebná ich ochrana a potrebná je tiež pohraničná stráž, pretože ilegálna migrácia nezanikla, povedal podľa agentúry MTI v stredu v juhomaďarskom Pécsi šéf maďarskej polície János Balogh.



"Po uzatvorení srbsko-maďarského úseku hraníc v septembri 2015, potom aj uzatvorení chorvátsko-maďarského úseku hraníc o mesiac neskôr už prakticky nemožno hovoriť o masovej ilegálnej migrácii, čo však neznamená, že nie je potrebná hraničná stráž či ochrana štátnych hraníc, ale ani to, že by ilegálna migrácia zanikla," zdôraznil Balogh pri odovzdaní nového komplexu budov zásahovej jednotky pohraničnej stráže.



Podľa jeho slov ilegálni migranti, ktorí o sebe tvrdia, že sú utečencami, ešte stále masovo využívajú menej chránenú balkánsku trasu na ceste do západoeurópskych krajín.



Komplex dvoch budov poslúži na ubytovanie príslušníkov zásahovej jednotky pohraničnej stráže a ich rodinných príslušníkov. Podobné objekty už vybudovali a odovzdali do užívania v Győri, Segedíne, Szombathelyi a v Nagykanizsi. Počet príslušníkov zásahovej jednotky pohraničnej stráže stúpol od roka 2016 o 3000, v Pécsi slúži 309 pohraničníkov, informoval zástupca šéfa maďarskej polície János Kuczik.



