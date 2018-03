Maďarská vláda: Brusel chce presídliť do Maďarska 10 000 migrantov

O presídlení prisťahovalcov má podľa štátneho tajomníka úradu vlády EÚ rozhodnúť ešte pred letom.

Budapešť 9. marca (TASR) - Maďarská vláda sa domnieva, že Brusel chce presídliť do Maďarska ešte tento rok 10.000 prisťahovalcov, povedal pre verejnoprávnu televíziu M1 štátny tajomník úradu vlády Csaba Dömötör.



Podľa agentúry MTI predstaviteľ vlády poznamenal, že maďarské opozičné strany podporujú migračné kvóty, preto sa v parlamentných voľbách 8. apríla rozhodne o tom, či do Maďarska budú vpustení prisťahovalci.



Európska únia podľa jeho slov chce o presídlení prisťahovalcov rozhodnúť ešte pred letom. Na základe terajších bruselských návrhov maďarský kabinet ráta s tým, že po tohtoročnom presídlení 10.000 migrantov by mala nasledovať v nadchádzajúcich rokoch ešte mohutnejšia vlna prisťahovania.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)