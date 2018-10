Maďarská vláda vylučuje, že sa EÚ zhodne v otázke prisťahovalectva

Žiadny diktát EP či obvinenie neprinúti maďarskú vládu k tomu, aby zmenila svoj postoj k prisťahovalectvu, povedal minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.

Budapešť 3. októbra (TASR) - Maďarská vláda považuje za vylúčené, že by sa 28 členských krajín Európskej únie zhodlo v otázke prisťahovalectva. Podľa agentúry MTI to povedal v stredu v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, ktorý zdôraznil, že maďarský kabinet nezmení svoju odmietavú politiku prisťahovalectva.



Minister vystúpil v rámci rozpravy k vládnemu návrhu uznesenia k správe kritizujúcej stav dodržiavania princípov právneho štátu v Maďarsku v parlamente. Správu holandskej poslankyne Európskeho parlamentu z frakcie Zelených Judith Sargentiniovej schválil EP v Štrasburgu 12. septembra.



"Žiadny diktát EP či obvinenie neprinúti maďarskú vládu k tomu, aby zmenila svoj postoj k prisťahovalectvu," podčiarkol Gulyás, podľa ktorého Sargentiniovej správa je o základných právach migrantov a žiadateľov o azyl. Jej cieľom je zlomiť protimigračný odpor maďarského kabinetu, dodal.



Návrhom uznesenia, o ktorom by poslanci maďarského zákonodarného zboru mohli hlasovať druhý októbrový týždeň, chce maďarský parlament odmietnuť aj odobratie národnej kompetencie na ochranu štátnych hraníc, ako to podľa Budapešti navrhuje Európska komisia. Návrh predložili zákonodarnému zboru poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP.



V návrhu sa uvádza, že správa kritizujúca stav dodržiavania princípov právneho štátu v Maďarsku je plná klamstiev a zavádzania.



Ďalej sa v ňom pripomína, že vláda premiéra Viktora Orbána nedovolí, aby bola Maďarsku odobratá právomoc ochraňovať svoje hranice - a aby namiesto maďarských vojakov a policajtov prišli do Maďarska strážiť vonkajšie schengenské hranice žoldnieri.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)