Maďarská vláda predloží parlamentu prísnejší protiimigračný zákon

Maďarská vláda chce dosiahnuť, aby organizácie, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní a podpore nelegálnej migrácie a ktoré majú zahraničné zdroje financovania, fungovali transparentnejšie.

Budapešť 13. februára (TASR) - Maďarská vláda predloží parlamentu upravený návrh balíka zákonov na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, takzvaný zákon "Stop Sorosovi". Informoval o tom v utorok štátny tajomník úradu maďarskej vlády zodpovedný za komunikáciu Bence Tuzson. Konečné znenie návrhu je podľa neho oproti pôvodnej verzii ešte striktnejšie, uviedla agentúra AP.



Maďarská vláda chce podľa vlastných vyjadrení dosiahnuť, aby organizácie, ktoré sa zúčastňujú na organizovaní a podpore nelegálnej migrácie a ktoré majú zahraničné zdroje financovania, fungovali transparentnejšie. Preto prostredníctvom návrhu zákona iniciuje ich registráciu na "dobrovoľnej" báze, avšak v prípade nesplnenia takéhoto kroku by bolo možné voči nim uplatniť sankcie.



Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je radikálnym odporcom prisťahovalectva tvrdí, že organizácie, ktoré podporujú migráciu, uskutočňujú plán amerického miliardára a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa. Ten chce podľa Orbána do Európy pritiahnuť milióny utečencov z Afriky a Blízkeho východu, napísala agentúra AP.



Štátny tajomník Bence Tuzson v utorok uviedol, že v porovnaní s pôvodnou verziou je súčasná podoba návrhu zákona ešte prísnejšia, pretože do nej bolo zapracovaných viac ako 600 podnetov od občanov.