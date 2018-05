Maďarská vláda: V otázke migrácie by mal rozhodovať až nový EP

V rozhovore pre denník Magyar Hírlap to uviedol poradca predsedu vlády pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi.

Budapešť 22. mája (TASR) - Maďarská vláda zastáva názor, že v otázkach riešenia migrácie by mal rozhodovať až po voľbách už nový Európsky parlament. V rozhovore pre denník Magyar Hírlap to uviedol poradca predsedu vlády pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi.



Podľa agentúry MTI poradca poznamenal, že by sa tak vytvorila možnosť, aby Európska únia našla riešenie migrácie kompromisnými rokovaniami pri zohľadnení nových pomerov síl - namiesto toho, aby sa snažila podvodnými spôsobmi obísť jednomyseľné rozhodnutie, ako sa to podľa Bakondiho už v minulosti stalo.



Poradca zdôraznil, že maďarská vláda považuje za neprijateľné, aby o prijímaní prisťahovalcov do Maďarska rozhodovala centrála Únie bez toho, aby vzala do úvahy názor maďarských orgánov a právnych noriem.



Voľby do EP sa budú konať v máji 2019.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach