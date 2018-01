Maďarskí záchranári chcú iniciovať cezhraničnú spoluprácu krajín V4

Môže to mať obrovský význam v prípade udalostí presahujúcich hranice, akými sú teroristická hrozba, migračná situácia či výkyvy počasia.

Budapešť 23. januára (TASR) - Maďarská Celoštátna záchranárska služba (OMSZ) musí zohrať iniciatívnu úlohu v spolupráci záchranárskych služieb krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Vyhlásil to v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Magyar Idök riaditeľ OMSZ Gábor Csató.



Podľa jeho slov je OMSZ svetovým unikátom v tom, že je službou financovanou štátom, pokrýva celé územie krajiny a má jednotné vedenie i vybavenie.



"V rámci vyšehradského zoskupenia by si mohli organizácie členských štátov, ktoré riadia záchranné práce, vymieňať skúsenosti a úzko spolupracovať. Môže to mať obrovský význam v prípade udalostí presahujúcich hranice, akými sú teroristická hrozba, migračná situácia či výkyvy počasia," spresnil Csató.



Riaditeľ pripomenul, že maďarskí záchranári si koncom marca prevezmú 193 nových sanitiek, ktoré budú mať výbavu na svetovej úrovni, a do konca roka môžu nakúpiť ďalších 117 vozidiel.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach