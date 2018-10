Maďarské Centrum pre ĽP: Odpor voči migračnému paktu OSN stúpa

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó 18. júla vyhlásil, že Maďarsko vystúpi z procesu schvaľovania globálneho migračného balíka OSN.

Budapešť 11. októbra (TASR) - Odpor voči globálnemu migračnému balíku OSN je vo svete čoraz silnejší - výhrady k nemu vyjadrili už aj Rakúsko a Poľsko. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok uviedol riaditeľ maďarského Centra pre základné práva Miklós Szánthó.



Riaditeľ tohto vláde blízkeho inštitútu vo verejnoprávnej televízii M1 pripomenul, že Maďarsko, Spojené štáty a Austrália už dávnejšie avizovali, že sa nezúčastnia na procese prípravy tohto paktu a ani ho neschvália.



Szántho dodal, že migračný pakt OSN podporuje aj Európska komisia (EK), ktorá priebežne predkladá návrhy smerujúce k tomu, aby migrácia bola v legálnom rámci.



"EK okrem iného navrhuje, aby sa smernice týkajúce sa utečenectva a prisťahovalectva pretvorili a pretransformovali na nariadenia, čím by sa zúžil priestor manévrovania pre členské krajiny," zdôraznil.



EK podľa jeho slov pracuje aj na reforme Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX), pre ktorú síce bude dôležité udržiavanie poriadku na vonkajších hraniciach Únie, ale jej úlohou nebude zastavenie migrácie, len jej manažovanie.



"Pre nás je bezpečnosť občanov Maďarska najvyššou prioritou. Dokument OSN o migrácii je v plnej miere v rozpore so záujmami bezpečnosti našej krajiny," povedal vtedy šéf rezortu diplomacie.



Záverečný text tzv. Globálneho kompaktu pre bezpečnú, regulovanú a legálnu migráciu odsúhlasili členské štáty svetového spoločenstva na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 13. júla. Globálny kompakt je výsledkom bezmála dvojročných tematických diskusií a konzultácií medzi členskými štátmi OSN s ambíciou pokryť všetky stránky fenoménu migrácie a predstavuje vôbec prvý dokument vypracovaný na pôde OSN k tejto téme.



